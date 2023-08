“No es que el Gobierno devalúa, es el mercado el que está devaluando”, afirmó un economista

La economía argentina atraviesa una concatenación de complicaciones debido a la crisis inflacionaria, la devaluación y la altísima emisión monetaria. Es por eso que este medio se comunicó con el economista, Eduardo Coria, para hablar sobre el tema.

“El tema de los precios es todo un problema en Argentina. La inflación en este momento está viajando a una velocidad del orden del 130% anual”, comentó Eduardo Coria, que luego agregó: “Si bien la inflación es un fenómeno multicausal, en el caso de Argentina, el grueso de los fundamentos es la emisión monetaria”.

La emisión monetaria en Argentina se encuentra arriba de los $5 billones

Posteriormente, Coria mencionó que cuando Alberto Fernández asumió la presidencia, el total de la base monetaria argentina era de alrededor de $800.000 millones. En la actualidad, se encuentra arriba de los $5 billones. “Cuando vos tenes una emisión monetaria de esas características y con esa velocidad, el impacto que tiene en los precios es altísimo”, completó.

Las diferencias entre devaluar con y sin un plan económico

Por otro lado, el economista comparó dos situaciones cuando se lleva a cabo una devaluación. Por un lado, “cuando vos devaluas dentro de un plan económico la devaluación tiene un sentido”. En otra instancia, “cuando vos devaluas sin plan económico, el mercado automáticamente piensa que va a ser la primera de una serie de devaluaciones que van a venir posteriormente, así que toma posiciones de cobertura”.

Para tener una devaluación más ordenada, se estima que debió hacerse con antelación

“El problema se instaura cuando vos tratas de hacer política económica sobre la coyuntura”, aseveró el entrevistado. Sobre la misma línea, planteó que si se hubiera querido hacer una devaluación ordenada, “se tendría que haber hecho hace un año y plantear una serie de medidas para no llegar a esta situación extrema”.

Para finalizar, Coria señaló que la situación política de la coalición gobernante es clave, “desde el punto de vista económico vos podrías haber tomado muchas decisiones que desde lo político no tenían la aprobación de la vicepresidenta”, por lo cual, “muchas decisiones que podrían haber sido acertadas en su momento, al no haber permitido que se tomen, a esta altura ya no la podes tomar”.