Drama de los importadores: "Hay muchos insumos que entraron, que todavía no se pagaron esas facturas"

Ante los interminables problemas económicos y la falta de previsibilidad, el sector industrial ha sido uno de los principales afectados a lo largo de 2023, eso sumado a la falta de dólares para poder importar, lo cual ocasionó el detenimiento de sus plantas de producción. En este contexto, Canal E se comunicó con el CEO de Noticias Industriales, Martín Cipres.

“Si hablamos de industria y de comercio, los números son realmente calamitosos”, comentó Martín Cipres. “La situación que ha dejado el 2023, principalmente en la industria, es muy difícil que tiene que ver como principal actor a la industria PyME, que en definitiva es el 98% de la industria nacional”, agregó.

La industria estuvo 4,9% abajo en 2023, mientras que la construcción se ubicó en 2,1%

Posteriormente, Cipres planteó: “Los números según el Indec arrojaron que en noviembre pasado la industria estuvo 4,9% abajo en el último año, si lo medimos entre noviembre de 2023 con del 2022”. Luego, manifestó que, “si vamos a la construcción, también hubo una caída en términos de trabajo y de producción del 2,1%”.

Las exportaciones de 2023 cayeron 31,6% interanual

“Hay que poner blanco sobre negro, más allá de la discusión política o ideologica, el modelo que tuvo la Argentina hasta el 10 de diciembre no ha beneficiado ni a la industria ni al comercio”, sostuvo el entrevistado, que después aseveró: “Las exportaciones argentinas, medidas en noviembre de 2023, cayeron el 31,6% interanual”.

Los principales problemas de la industria argentina

Por otro lado, el CEO de Noticias Industriales señaló: “Todos los datos que tiene la producción y la industria son muy malos, principalmente causados por 2 cuestiones”. Sobre la misma línea, explicó que, “el primer problema que tiene la Argentina es la macroeconomía que está realmente desbalanceada. El segundo punto es la falta de insumos importados que no se pudo concretar”.

A modo de cierre, Cipres expresó: “Hay muchos insumos que entraron, que todavía no se pagaron esas facturas y que como no se sabe cuánto va a salir esa factura, en definitiva, al precio de pesos argentinos y en el momento que se produzca, esos insumos no se están utilizando porque no se sabe a cuánto hay que venderlo”.