Paquete fiscal: "Viene a resolver una controversia del año 2023 en el impuesto a las Ganancias”, afirmó un experto

El Senado ha aprobado la ley en términos generales, pero se han realizado cambios significativos durante la votación en particular en comparación con la versión inicial aprobada por Diputados. Ahora, la Cámara Baja deberá decidir si ratifica lo aprobado por el Senado. Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el tributarista Marcelo Rodríguez, quien expresó que seguramente “va a ser tratado por Diputados y revertido, volviéndose al texto original que salió con la votación favorable”.

Impuesto a las Ganancias: "la problemática de los gobernadores"

Según el entrevistado, en lo que respecta a Impuesto a las Ganancias, “esta ley no solo mira para adelante, sino que también para atrás” porque “viene a resolver una controversia del año 2023”, en donde el Poder Ejecutivo modificó por decreto las alícuotas de imposición, y “de no mediar una sanción favorable por parte del Congreso de esta reforma, muchos asalariados tendrían que soportar la retención del impuesto a las ganancias por sumas que no fueron retenidas en el año 2023”.

En continuidad con el tema, el tributarista mencionó que el Impuesto a las Ganancias es “la problemática de los gobernadores que están ansiosos por recibir fondos coparticipables” y el hecho de que no prospere en Diputados, la primera versión, “se quedaría sin recursos”. Y agregó: “No está de más mencionar que se planteó, que en la medida en que pueda prosperar el pacto fiscal, se iban a eliminar algunos impuestos distorsivos, como el Impuesto País que graba los giros al exterior al momento de los pagos de los exportadores”.

El blanqueo de capitales y el rol de los contribuyentes

Con respecto al blanqueo, Rodríguez sostuvo que es un tema “bastante particular” porque distorsiona absolutamente el sistema recaudatorio de nuestro sistema tributario ya que “el contribuyente tiene una percepción de que no tiene demasiada relevancia que no pague porque seguramente el próximo blanqueo lo va a cobijar”. Y continuó: “Los contribuyentes no toman en cuenta la importancia que tiene la recaudación porque con los impuestos que todos pagamos con mucho esfuerzo el Estado financia sus gastos”.

En continuidad con el tema, Rodríguez aseguró que el contribuyente cumplidor naturalmente “se siente defraudado” cada vez que escucha que sale una nueva moratoria o que sale un nuevo blanqueo porque piensa que “si no hubiera pagado hoy pagarían cómodas cuotas sin intereses y realmente hubiera podido utilizar el dinero en cosa mucho más productiva”.

Con respecto a la concientización sobre la importancia de cumplir con lo que corresponda, el entrevistado expresó que, “un Estado no puede vivir sin recursos genuinos como son los recursos tributarios y la toma de conciencia va a aparecer en uno de los títulos que contiene esta ley en los próximos días”. Y agregó: “Esto es porque contempla la obligación de que cualquier individuo que realice una venta a un consumidor final tenga la obligación de discriminar en el ticket los impuestos que le está cobrando al cliente”.

Para cerrar, agregó: “Es muy importante la concientización de los gastos porque se paga un montón de impuestos, pero el que más se ve perjudicado es el que menos ingresos”.