Para el economista Rodríguez Glowinski, “los mercados están leyendo que Argentina es igual a confianza"

Todas las variables macroeconómicas están en rojo y nos encaminamos a una crisis sin precedentes en la historia moderna del país. Es por esto que el ajuste económico no es negociable para el presidente electo, Javier Milei, para evitar una escalada en la crisis.

En este contexto, el equipo de Canal E se comunicó con el economista Sergio Rodríguez Glowinski, quien habló sobre el futuro económico del país.

Economía en crisis

“Javier Milei no dejó de decir lo que decía en la previa de las elecciones y no se corrió de su eje”, dijo Rodríguez Glowinski, quien luego completó: “Todo lo que es renta fija y variable subió muy fuerte, me recuerda a la segunda elección de Menem y a la victoria de Mauricio Macri”.

“Los mercados están leyendo que Argentina es igual a confianza, los organismos multilaterales de crédito y los tenedores de deuda ven una seguridad jurídica que antes no existía”, explicó el economista.

“Sin embargo, hay malas noticias. Tenemos que pasar un verano muy caliente en cuanto a precios”, dijo el analista. “En economía existe la teoría de la sábana corta, mientras mejor hagamos las cosas más difícil va a ser todo”, añadió.

En esa misma línea, el entrevistado dijo que hay que hacer un gran ajuste del PBI y dejar de emitir moneda a la par de la quita del cepo. “Javier Milei se refiere a un ajuste muy fuerte en la política”, complementó.

Finalmente, Rodríguez Glowinski dijo que si se consigue un endeudamiento internacional para liquidar las Leliqs es una buena medida. “Todo esto es fácil decirlo pero es difícil hacerlo”, concluyó.