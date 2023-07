Para Liliana Franco, con el FMI va a haber "un nuevo acuerdo más light del que ya existe"

Las negociaciones con el FMI tienen expectantes al mercado, dado que hay posibilidades de caer en default por los vencimientos de deuda con la entidad financiera internacional, por la periodista Liliana Franco confirmó a este medio que, "las expectativas del Ministerio de Economía son que este viernes se puedan cerrar las nuevas metas del acuerdo vigente". Todas las metas del primer semestre fueron incumplidas "y yo dudo que cumplamos las próximas metas también, y esto el Fondo también lo sabe".

Pese a esto, "el Fondo aceptaría realizar desembolso por una razón geopolítica y acá entra Estados Unidos", además "el Fondo no quiere ser responsable de una eventual empujar a Argentina a una corrida cambiaría" y el rol de China, que tiene que ver con el permiso de pagar la deuda con Yuanes, explicó Franco.

Luego la especialista afirmó que es posible pagar con Yuanes porque así lo constituye la carta orgánica del FMI, "el problema es China autorice eso", que hecho terminó haciendo.

Respecto al nuevo acuerdo, Franco explicó que no se cumplieron las metas del ajuste fiscal porque en un año electoral y con un ministro candidato era "pedirle peras al olmo", por lo que se espera "un nuevo acuerdo más light de lo que ya existe, es decir que adelantan fondos y no plata fresca", porque parecería que, "los fondos no comprometidos del FMI serían unos 8.500 millones de dólares, es decir los dos pagos correspondientes a junio y a septiembre, y en diciembre con nuevo presidente hablamos con quien sea electo", indicó.

No obstante, para la entrevistada "un punto donde se van a poner inflexibles es en la brecha de los tipos de cambio y desde el Gobierno, para mi, le van a responder con un Dólar soja 4".

Para finalizar, Liliana Franco expresó: "Yo me inclino a pensar que va a haber acuerdo", esto se debe a que "Estados Unidos no quiere desguarecer a la región" y que hay "un interés de China de ayudar con su posicionamiento, y Sergio Massa está haciendo es aprovechar esa pelea que excede a Argentina".