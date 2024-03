“Para combatir la inflación es necesaria mayor producción”, señaló la Confederación Federal PyME

A la apertura de las importaciones para productos alimenticios se le suma la quita de subsidios energéticos para las PyMEs, lo cual generó una fuerte disconformidad en el sector. En esta ocasión, Canal E se contactó con Mauro González, presidente de la Confederación Federal PyMEs, quien recalcó que esta medida es atentar contra la industria nacional.

“El sector está muy complicado, el escenario es cada vez más complejo, las medidas de ayer de abrir libremente la importación de alimentos, con lo que conlleva esto directamente a un país que produce alimentos, es totalmente negativo”, comentó Mauro González. “Uno de los costos más importantes que tienen las PyMEs es la energía, que también ha anunciado el Gobierno la quita de los subsidios para poder producir, con lo cual, nos aleja cada vez más de un escenario de producción nacional”, agregó.

A quién beneficia las políticas impulsadas por el Gobierno

Posteriormente, González planteó: “Estamos viendo cada vez más complicaciones, todas las medidas que se viene aplicando a lo largo de estos meses de este nuevo Gobierno han ido orientadas a las grandes corporaciones”. Luego, manifestó que, “no encontramos una política que promueva la pequeña y mediana empresa, se han quitado los aportes no reembolsables y el escenario complejo que estamos transitando se vuelve cada vez más difícil”.

El producto importado podría afectar el trabajo local

“Siempre es positivo endeudarse para ampliar la capacidad productiva, pero cuando tenés que comenzar a endeudarte para poder pagar gastos corrientes es un problema. Agrava la situación la apertura indiscriminada de las importaciones”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Un producto importado le quita trabajo a un empleado argentino, se va a quedar sin empleo y no solamente que no va a tener dinero para subsistir, sino que no va a consumir, lo que rompe una cadena virtuosa de la economía”.

La necesidad de mayor producción en las PyMEs

Por otro lado, el presidente de la Confederación Federal PyME señaló: “Para poder combatir la inflación es necesaria mayor producción en la pequeña y mediana empresa, necesitamos fomentar mayor oferta”. Sobre la misma línea, remarcó que, “si en el país hubiera mayor oferta, lo que vamos a lograr es poder competir pero de manera local, donde el trabajo argentino se vea beneficiado”.

Para finalizar, González expresó: “Hay un escenario mucho más complejo atrás de una apertura indiscriminada de las importaciones, la caída de la actividad repercute en la generación de empleo, genera más pobreza y más inequidad, es un llamado de atención”.