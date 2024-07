Estados Unidos: aseguran que, “hay una convulsión en la política interna norteamericana”

El atentado contra Donald Trump sin duda sacudió el mundo a nivel político, sin embargo, se destaca que estos hechos podrían haber ocurrido en cualquier momento debido a la violencia política que se está viviendo en Estados Unidos de cara a las elecciones. Con el fin de ampliar este panorama, Canal E se comunicó con el analista internacional, Alejandro Laurnagaray.

“El hecho fue sorprendente y tuvo impacto en todo el mundo, no me sorprende que haya sucedido con el nivel de violencia interna, alimentada no solo por los medios de comunicación, sino representantes de ambos partidos políticos”, Alejandro Laurnagaray. “Hay una convulsión en la política interna norteamericana, una crisis en el partido demócrata con un Biden que está tambaleando cada vez más y el choque entre ambos candidatos”, agregó.

Posteriormente, Laurnagaray planteó: “Observando lo que fue el mapa geográfico de la situación, si bien estaba fuera del perímetro de seguridad, restringido del acto, estaba apenas unos 120 metros arriba de un techo bajo, era visible y la gente había avisado previamente que había una persona en un techo”.

Las teorías sobre el atacante de Donald Trump

“Empezaron a surgir las teorías de conspiración, que lo dejaron, que no hicieron nada y lo viene acusando el presidente Biden de que Trump es una amenaza para la democracia, no se sabe todavía el motivo del ataque porque no le encontraron material al joven”, sostuvo el entrevistado. “No sorprende conociendo la historia política de Estados Unidos, donde tuvieron los asesinatos de 4 presidentes”, complementó.

El apoyo a Donald Trump ya venía en subida y podría aumentar tras el atentado

Por otro lado, el analista internacional señaló: “Termina fortaleciendo a Donald Trump este hecho y cómo él termina esa situación, mostrándose entero, fortalecido y ya venía adelante en las encuestas, hay que ver si esto ya le saca una ventaja mayor a Trump por sobre Biden”. A su vez, remarcó que, “el apoyo a Biden ya venía cayendo, más allá de su estado, porque no está en condiciones no solo de ser candidato, sino tampoco de gobernar”.

A modo de cierre, Laurnagaray expresó: “La gran pregunta es quién gobierna en los Estados Unidos, quién toma las decisiones importantes, quiénes están gobernando y tomando las decisiones que muchas veces ponen en peligro la seguridad de los Estados Unidos”.