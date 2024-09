Para un economista, converger la inflación al ritmo del crawling peg "está quedando como una expectativa"

Para los meses que corren, las expectativas del Gobierno apuntaban a una inflación más baja, por lo que la mayoría de los analistas se lo están recriminando al darse a conocer que agosto tuvo una tasa del 4,2% y a eso hay que sumarle el hecho de que se está complicando la convergencia al ritmo del crawling peg. Es por eso que para analizar este tema en profundidad, este medio dialogó con el economista, Amilcar Collante.

“Lo que muestran los números es que hay un fuerte piso para romper de inercia inflacionaria, en los últimos meses viene costando romper el 4% y, si se toma la inflación núcleo, tiene un alza, por lo que hay un interrogante de cómo sigue la dinámica inflacionaria”, comentó Amilcar Collante. “Este esquema está encontrando ese piso ahí y, si no hay alguna modificación, es difícil que lo rompan”, agregó.

El Gobierno deberá dar más certidumbre en cuanto al próximo régimen cambiario

Posteriormente, Collante planteó: “El Gobierno está manteniendo el esquema sin modificaciones por una cuestión de que priorizó la desinflación, pero los datos están mostrando esta realidad y se tendría que hacer algún tipo de cambio”. Luego, manifestó que, “hay que ver si el Gobierno está dispuesto a empezar a mover otras cuestiones, tiene que dar más certidumbre sobre el próximo régimen cambiario que va a tener Argentina y no enfocarse tanto en los números”.

Todavía no hay certezas en cuanto a la apertura del cepo o el régimen cambiario

“Lo veíamos al Gobierno sobre vendiendo expectativas, que el índice de inflación iba a converger al 2% del crawling peg está quedando más como una expectativa que tiene el Gobierno y no con la realidad”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “El Gobierno no tiene certezas sobre la apertura del cepo y qué régimen cambiario va a ir, por lo que si no se quita esa incertidumbre a los agentes económicos, es bastante difícil que esto se modifique”.

Por otro lado, el economista señaló: “Lo que se ve claro es que los bienes sí están yendo un poco más bajo apuntando a ese crawling peg del 2% y los servicios están por arriba debido a la recomposición de regulados”. A su vez, remarcó que, “el atraso cambiario puede llegar a hacer algo de ruido si se mantienen los números con este esquema del crawling peg al 2%”.

“El Gobierno cambió la secuencia de lo que todos esperaban de cómo iba a ser este plan de estabilización, todos pensaban que primero iba a ir la apertura del cepo y después iba a encarar la parte de la desinflación”, expresó Collante. “El Gobierno cambió esa secuencia, empezó por la desinflación y dejó la apertura del cepo para más adelante, por lo que tendrá que soltar más inflación más adelante”, finalizó.