Para un economista, "el gran problema hoy es que el dólar oficial es una mentira"

La tensión en el mercado cambiario vuelve a crecer con la subida del dólar blue y las constantes ventas de divisas por parte del Banco Central, como respuesta el Gobierno decidió relanzar el dólar agro, entre otras medidas. Por ello, David Miazzo economista jefe de Fundación FADA aseveró a este medio que "desde FADA siempre hemos sido bastante críticos con la medida", porque "entendemos que este tipo de parches así como solucionan por un lado, perjudican por otro lado".

"Nuestra estimación es que tarde o temprano un dólar para el agro llegaría, por la necesidad de liquidar divisas que tiene el Gobierno con un Banco Central que está con reservas negativas", confirmó el entrevistado. Luego añadió: "Tarde o temprano entendemos que debería ser más que economías regionales, porque debería ser algo que mueva aguja y la soja debería estar adentro".

Las medidas de fondo para la economía Argentina

Una de las medidas de fondo para Miazzo es que hay que sincerar el valor del dólar oficial porque "hoy el gran problema es que el dólar oficial es una mentira, porque los dólares libre valen el doble". "Solo se sostiene a base de cepos cada vez más fuertes" y "con pérdida de reservas", indicó.

Es necesario aceptar la devaluación del peso

"La unificación del tipo de cambio es una devaluación y hoy no es si quiero o no devaluar, si tiene o no más perjuicios" porque el peso ya perdió el valor, ya no vale 250 por cada dólar", explicó Miazzo. Luego agregó: "El gobierno lo que está haciendo es postergar esto para el próximo gobierno".

Además, el economista puntualizó que lo que sucede es que "no hay un problema con el dólar, o con ninguna otra moneda sino que el problema es la pérdida de valor del peso".

Mientras que, "devaluar es nivelar las cuentas, pero solo sirve si atrás hay una política fiscal y monetaria responsable y trata de generar confianza". "Si no hay ninguna de esas, devaluar lo único que va a hacer es que se pierda valor en un nuevo nivel", concluyó.