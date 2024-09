Para un economista, “el crawling peg no es la mejor opción para que la economía se recupere”

Durante la gestión de Javier Milei, el crawling peg congelado en el 2% ha sido una de las medidas más cuestionadas dentro de la agenda económica y varios analistas coinciden en que no se puede dar un crecimiento con microdevaluaciones diarias sino que habría que ir hacia una liberalización del tipo de cambio. Con el fin de ampliar este panorama, Canal E se contactó con el economista, Mariano De Rosa.

“Argentina va camino a una recuperación de las instituciones monetarias que habían perdido su valor y respaldo en dólares, a pesar de que las reservas no están subiendo”, comentó Mariano De Rosa. “Por otra parte no hay consumo y si no hay consumo no hay demanda de pesos para salir a comprar, entonces, no permite hacer subir la inflación”, agregó.

El mercado del dólar oficial tiene un exceso de demanda

Posteriormente, De Rosa planteó: “Todo tiene que ver con bienes en la economía y el dólar es un bien más dentro de la economía, entonces, más que exceso de demanda de dólares, hay exceso de oferta y en otros mercados puede llegar a haber un poco más de exceso de demanda en el caso del mercado oficial”.

El problema de acumular reservas

“El crawling peg no es la mejor opción para que la economía se recupere”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Devaluar es la mejor opción, el importador ya sabe que va a estar más caro el dólar y el exportador sabe que va a estar más caro, entonces, al exportador le conviene exportar después y al importador importar antes, por lo que se generan problemas para acumular reservas”.

Por otro lado, el economista señaló: “Argentina tiene un problema para el año que viene que es la deuda en dólares, la deuda en dólares es problemática en el sentido de que no tenemos la suficiente cantidad de dólares para afrontar lo que hay que pagar”.

Sobre el final, De Rosa destacó que, “estamos más cerca de salir del cepo que en el 2023 pero tampoco se va a hacer de la noche a la mañana, porque todavía faltan USD 20.000 millones para poder hacer una salida del cepo tranquila y sin exabruptos”.