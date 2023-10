Piden que la dirigencia política tenga conciencia de la importancia de las relaciones internacionales

Con el fin de promover la política exterior, el próximo 18 de octubre se llevará a cabo en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) un debate de suma importancia, en donde referentes en la materia de los principales candidatos presidenciales como Federico Pinedo por Juntos por el Cambio, la doctora Diana Mondino por La Libertad Avanza y Gustavo Martínez Pandian ,por Unión por la Patria, confirmaron su participación.



Para hablar sobre este debate, Canal E se comunicó con Francisco De Santibáñes quien expresó que, “teniendo en cuenta que la políticia exterior no entró en los debates presidenciales, es fundamental este debate en momentos de transición en el sistema internacional de conflictos en distintas regiones”.

Inclusión de la política exterior

Para de Santibáñes, es muy importante que se dé este proceso de diálogo e inclusive de generar ciertos consensos de política exterior pensando en mediano y largo plazo “porque es una etapa muy particular en donde las decisiones que tome las autoridades que llevan adelante la política exterior argentina, van a tener un efecto concreto en la vida de los argentinos”.

Por qué no fue abordado en el debate presidencial

Al ser consultado sobre el motivo por el cual, las relaciones exteriores no entraron en el debate, el entrevistado sostuvo que, “hay un problema fundamental y es que los votantes en el día a día, no tienen una preocupación de la política exterior de las relaciones internacionales, porque no afectan su vida cotidiana, pero la dirigencia tiene que tener conciencia de que es un rol fundamental que tienen que tener los dirigentes argentinos”.

Con respecto a la posición de los tres candidatos a canciller, De Santibáñes explicó que, “condenan los atentados en Israel y gane quien gane va a tener un posicionamiento más cercano a los Estados Unidos y a sus aliados”. Sin embargo, expresó que también habrá diferencias con respecto a Brasil o de cómo llevarán adelante sus políticas exteriores.

Para finalizar, expresó: “Será un debate interesante que va a obligar a los referentes de los tres partidos también a reflexionar”.