Por qué Javier Milei tiene más representatividad en los sectores de menor ingreso

El mercado está expectante de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional pero, también está atento a los resultados de las elecciones, por ello Canal E dialogó con doctor en ciencias sociales Julio Gambina, quien se refirió a los motivos por los que se dilató el acuerdo con el FMI, las expectativas por las elecciones y la representatividad de Javier Milei en sectores de ingresos bajos.

Por qué se dilató el acuerdo con el FMI

"Hoy se debate el tema del viaje de parte del gabinete económico a Estados Unidos para ver si se culmina una negociación transitoria", dijo el entrevistado. Luego añadió: "Todas las semanas se viene anunciando el viaje a Washington para obtener recursos que permitan pagarle la deuda al Fondo, no son recursos para pensar estrategias de desarrollo", sino que "es para pagarle un prestamos al Fondo que a todas luces era y es impagable".

El FMI ingresa en receso en agosto por eso, "si no se resuelve el acuerdo, Argentina tendrá complicaciones para cancelar los vencimientos de este mes de julio", indicó el doctor en ciencias sociales.

Respecto a los motivos de por qué se dilató tanto este nuevo acuerdo, el entrevistado explicó que, "cada quien hace su juego en esta situación, el Fondo Monetario Internacional está presionando a la Argentina" porque "está demorando el acuerdo y el desembolso con la intencionalidad de debilitar la posición del país y que Argentina acelere a un más la devaluación de su moneda".

En la misma línea, desde "el Gobierno no quieren devaluar, pero al mismo tiempo vienen acelerando la valuación del tipo de cambio oficial". "Una devaluación que beneficia a los grandes productores y grandes exportadores", dijo Gambina.

Las expectativas por las elecciones

"La elección de este fin de semana muestra un gran hartazgo", porque se trata de una provincia que había ganado el peronismo y que luego pasó nuevamente de bando político, expresó el entrevistado. Luego hizo mención a la falla de las encuestas que daban como favorito a otro candidato.

Javier Milei y la representatividad en sectores de ingresos bajos

Respecto a la tendencia de los sectores con ingresos medios y bajos de votar al candidato de la Libertad Avanza Javier Milei, Julio Gambina dijo que, "lo que ocurres es que se han perdido las identidades". Dado que antes, "se votan identidades políticas como el peronismo, radicalismo, democracia cristina, comunismo y hoy se habla de personas y por lo tanto no hay programas".

En este sentido, para el entrevistado: "Antes sabías que había detrás de cada partido, había una identidad y un programa, hoy no sabes que política va a llevar adelante porque dicen en campaña cosas que no necesariamente van a cumplir". Luego el doctor en ciencias sociales ejemplificó: "Hoy se cree en mensajes simplistas como dolarización, y hay muchos trabajadores de bajos ingresos que creen que si hoy ganan 100 mil pesos van a ganar 100 mil dólares, una falacia absoluta", porque "van a ganar esos 100 mil pesos dividido el tipo de cambio y van a ganar una miseria que no les va a servir para vivir".

"No es raro que estas respuestas rápidas y simplistas penetren en sectores empobrecidos que están buscando cualquier tipo de solución imaginando que así pueden resolver su situación actual", concluyó Julio Gambina.