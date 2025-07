Preocupación en el círculo rojo: “Es imposible machear la lógica de un gobierno que no pasa la fase microeconómica”

La suspensión de la obra pública por parte del Gobierno no solo preocupa a los gremios y empresarios del sector de la construcción, sino también al conjunto del entramado productivo. En ese sentido, este medio se contactó con el periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel.

En el marco de la 137° Exposición Rural de Palermo, se reunió el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), integrado por empresarios y gremialistas, para exigir al Ejecutivo nacional una solución. “El CPI es un armado que hicieron los empresarios con gremialistas para poder presionar al Gobierno y decirle por dónde debería ir o pensar en realidad de dónde sacar la plata para ponerla en infraestructura”, explicó Ariel Maciel.

Cuál es el nivel de diálogo entre el sector privado y el Gobierno

Respecto al nivel de diálogo entre el sector privado y el Ejecutivo, comentó: “Directamente no hay respuesta, no es que no hay diálogo, no hay respuesta”. Y agregó: “El Gobierno está para solucionar la macroeconomía del país, de la micro no se va a ocupar, lo importante es que no haya inflación y que haya orden en todo lo que tiene que ver con el superávit fiscal”.

Maciel advirtió que esa postura genera un fuerte descontento en sectores que incluso apoyan al oficialismo: “El grueso de los que estaban sentados ahí respaldan sin ponerse colorado y diciendo públicamente las políticas del Gobierno. Pasa que ahora empiezan a darse cuenta que, bueno, va a ser imposible machear la lógica de un gobierno que no pasa la fase microeconómica”.

La infraestructura de Vaca Muerta en problemas

Por otro lado, ejemplificó la falta de obra pública con el caso de Añelo, epicentro energético de Vaca Muerta: “Entre Añelo y la capital de Neuquén hay 40 kilómetros de distancia. ¿Sabés cuánto tardan en recorrer esos 40 kilómetros de distancia? Tres horas”.

Sobre la misma línea, el periodista resaltó que, “el punto pasa que, dicen, tenemos lo que todo el mundo destaca como el futuro competitivo de la Argentina, pero no hay una ruta para sacar el petróleo de Vaca Muerta”.

Respecto a los intentos de avanzar con concesiones privadas, indicó que, “se va a buscar privatizar algunas rutas, pero lo que sucede es que ahora, cada día que pasa, ponerla en valor a esa ruta y después recuperarla con un peaje topeado, es imposible que tengas ofertas válidas”.