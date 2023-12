Qué harán los argentinos en las vacaciones 2024

Con una fuerte crisis económica por la que atraviesa el país, sumado a las constantes alzas de los precios y la inflación que no cesa, los argentinos ponen en duda sus viajes para la temporada de vacaciones 2024.

Para hablar sobre qué harán los argentinos durante esos días, Canal E se comunicó con Daniel Vásquez, secretario de Comunicación de UAI, quien explicó que la Facultad de Turismo y Hospitalidad de la UAI, viene realizando un estudio hace años en donde se observan las acciones de los argentinos a la hora de vacacionar, como también el contexto y las consecuencias de este contexto a la hora de poder elegir un destino o no.

Cifras alarmantes

Para Vásquez, según la encuesta “5 de cada 10 argentinos no van a vacacionar este año”. “Es un número alto que supera al del año pasado”, continuó.

“Es importante destacar que el estudio se realizó en a fines de noviembre para tomar los meses de diciembre a marzo, en donde un 16,5% de los encuestados, estaban en duda al momento de la consulta”, explicó. Y añadió: “En un país tan vertiginoso como este, si esto fue a finales de noviembre imaginémonos que en estos días de diciembre ese 16,5% pudo haber decidido no vacacionar por una cuestión económica”.

Los motivos

Al ser consultado sobre si los motivos por los cuales las personas desistían de la idea de vacacionar, Vásquez expresó que “6 de cada 10 argentinos no se van de vacaciones por un tema estrictamente económico”. Por otra parte, agregó que también existen otros motivos como la situación laboral o gente que no encuentra en ese momento una necesidad de tomarse vacaciones.

La pandemia

Ante el número alto de argentinos que no se irán de vacaciones, Vásquez sostuvo que el récord fue en la época de pandemia donde “no había vacunas y nos encontramos con un 70% de personas que no viajaban”. “Ahora el miedo no es no poder volver a las casas, como en la época del Covid, sino que es una cuestión netamente económica, un miedo a los precios que se encontrarán en el lugar de destino”, agregó.

La costa argentina

La costa argentina sigue siendo el destino preferido para vacacionar de los argentinos. “Estamos hablando de un 54% de los encuestados y después se van distribuyendo tanto para el sur como por el norte”. Y continuó: “Un dato importante es que desde la pandemia, se fue sumando un alto porcentaje de gente que alquila casa con pileta”.

Para finalizar expresó: “Estos destinos son tomados como vacaciones y es importante mencionarlos porque también es una forma de ahorrar el traslado, teniendo en cuenta el costo elevado de micros y combustibles”.