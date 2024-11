Qué pasará después del 8 de noviembre para aquellos que quieran blanquear sus activos

Hasta el 8 de noviembre tendrán tiempo quienes quieran blanquear sus activos en el banco, después de esa fecha comenzarán a regir ciertos costos entre el 5 y el 15% dependiendo el mes que transcurra. Con el fin de hablar más sobre este tema, Canal E se comunicó con la tributarista, Fernanda Laiun.

“La primera etapa fue extendida hasta el 8 de noviembre, eso significa que esa posibilidad de depositar hasta USD 100.000 y sacarlos al día siguiente sin ningún costo sigue hasta el 8 de noviembre, por lo cual, quedan pocos días para aprovecharlo”, comentó Fernanda Laiun. “Los que quieren o pueden depositar más de USD 100.000 tienen varias alternativas para no pagar o pagar solo una parte que es que el sistema les otorga posibilidades de inversión”, agregó.

Qué ocurrirá con el blanqueo después del 8 de noviembre

Posteriormente, Laiun planteó: “Luego del 8 de noviembre no hay posibilidad de blanquear depositando plata en la cuenta CERA, entonces, se puede seguir blanqueando pero mediante un formulario donde especifica que tiene determinado activo”. Luego, manifestó que, “después del 8 de noviembre el costo pasa a ser del 10% y eso dura hasta el 8 de enero, a partir del 8 de enero el costo va a ser del 15%”.

El objetivo del Gobierno con el blanqueo

“Lo verdaderamente interesante y lo que estaba buscando el Gobierno concretamente era lograr una masa significativa de depósitos de los famosos dólares del colchón”, sostuvo la entrevistada. “Aparentemente, si bien no hay cifras oficiales, se reconoció a través del vocero que en la primera etapa entraron USD 18.000 millones y en la segunda etapa no hay cifras oficiales”, complementó.

Por otro lado, la tributarista señaló: “En la primera etapa hubo una baja en los días posteriores porque se podía ir y retirarlos pero no fue significativa, no se puede medir con precisión porque siguió aumentando por efecto de la extensión de la etapa del blanqueo”. A su vez, remarcó que, “hoy hay USD 34.500 millones, por lo cual, no se escucha que haya habido una desesperada búsqueda de fondos en las ventanillas”.

“Después de enero hay 3 meses más y eso es al 15%”, expresó Laiun. “La diferencia fundamental es que hasta el 8 de noviembre se puede ir y depositar lo que uno tiene en el banco, como que aparece de la nada y uno lo blanquea, después los bienes que uno tiene en el exterior que quiere declarar tiene un costo de 5%”, concluyó.