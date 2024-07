Qué significa el triunfo de la ultraderecha en Francia

La ultraderecha de Marine Le Pen logró una victoria histórica en la primera vuelta de las elecciones francesas. Ante este resultado, el presidente Emmanuel Macron y numerosos líderes de la izquierda y del centro hicieron un llamado a la unidad para evitar que Le Pen consiga la mayoría absoluta.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el politólogo Patricio Dellagiovanna quien expresó que, “el mundo está complicado y la situación en Francia es bastante delicada”.

Por qué Macron podría no terminar su mandato

Según el entrevistado, mientras Marine Le Pen está ganando las elecciones internas o primarias,” Macron queda en tercer lugar” y además, hay un ascenso de Mélenchon, que es de izquierda. “No sabemos si habrá una cohabitación o si Macron terminará su mandato como estaba previsto”, agregó.

En ese sentido, Dellagiovanna contó que en el sistema constitucional francés, hay momentos en que el primer ministro tiene más poder y otros en que el presidente tiene más preeminencia, como es el caso actualmente con Macron. “Si se diera una cohabitación y Le Pen tuviera mayor poder, podría tener una preeminencia sobre el gobierno”, añadió.

En continuidad con el tema, el politólogo mencionó que el actual primer ministro es muy joven, y con la disolución de la Asamblea y la convocatoria a elecciones “es probable que no sea reelecto”. Y siguió: “El próximo primer ministro podría surgir de la izquierda fuerte de Mélenchon o de la extrema derecha de Le Pen y la cohabitación con el presidente dependerá de quién tenga más poder en la Asamblea”.

El debate Biden - Trump

Al ser consultado sobre el debate presidencial entre Joe Biden y Donald Trump, Dellagiovanna aseguró que, “lo que sucedió es preocupante” porque “la principal potencia nuclear del mundo está en manos de una persona con un deterioro cognitivo”. Y continuó: “No sé si el Partido Demócrata tendrá la fortaleza para pedirle a Biden que se retire y generar un candidato rápidamente”.

Milei: Entre Lula y Bolsonaro

Haciendo mención a la situación entre Milei y Lula, y el hecho de que el presidente argentino no viajará a la reunión del Mercosur para no cruzárselo; pero sí se verá con Bolsonaro, el politólogo aseguró que el panorama “es muy tenso”. Y cerró: “Nunca me reuniría con Bolsonaro, siendo Brasil uno de los aliados económicos de Argentina, ya que sería una provocación que no va con el esquema de convivencia amigable del Mercosur".