Rebelión fiscal en Buenos Aires: "Los productores se están alzando jurídicamente"

El incremento de impuestos provinciales en Buenos Aires fue exorbitante. Tal es así que productores agropecuarios llamaron a una rebelión fiscal, logrando obtener el apoyo del presidente Javier Milei.

En este contexto, el equipo de Canal E se comunicó con Pablo Pirovano, abogado experto en derecho corporativo, quien habló sobre las subas impositivas y el llamado del presidente a no pagar.

Suba impositiva y rebelión fiscal

“Jurídicamente, el presidente y el diputado Espert pueden declarar lo que dijeron sin consecuencias”, dijo Pirovano, quien luego completó: “No creo que haya incitación a la sublevación fiscal sino al no pago de un impuesto particular, es lo mismo que no pagar las expensas”.

“Los productores se están alzando inclusive jurídicamente, pidiendo amparos para frenar el aumento del impuesto inmobiliario”, detalló el abogado. “La mora tiene una tasa de 8% mensual”, añadió.

En esa misma línea, el entrevistado detalló que hay antecedentes de judicialización impositiva en el país, citando el ejemplo del Impuesto a la Riqueza. “Si uno no paga no incurre en un delito, el problema es cuando se falsean los datos”, complementó.

Finalmente, Pirovano dijo que hay dos facciones políticas que chocan en cuanto a su manera de ver la economía. “Hay un juego plenamente válido, cada uno está opinando sobre lo que hay que hacer”, concluyó.