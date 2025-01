Receta electrónica: cómo es el nuevo sistema con las prepagas y las obras sociales

La receta electrónica, que comenzó a regir en algunas provincias, enfrenta obstáculos técnicos que dificultan su implementación total en el país. Aunque algunas jurisdicciones y jubilados de PAMI ya la utilizan, aún hay problemas con el acceso a las plataformas.

Cómo se aplica la nueva modalidad de la receta electrónica

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con Claudia Martino, secretaria de la Confederación de Farmacéuticos de la Argentina, quien explicó que la normativa comenzó a aplicarse en algunas provincias, principalmente en 11 que adoptaron la ley nacional.

Sin embargo, “existen otras provincias con leyes propias y algunas están en proceso de desarrollar su propia legislación, por lo que aún se están creando las normativas correspondientes”, explicó la entrevistada.

Según Martino, la nueva modalidad consiste en que el médico prescribe electrónicamente desde su computadora o celular, la receta se envía a la nube y la farmacia debería poder acceder a ella desde allí. Y remarcó que actualmente no se han resuelto todas las cuestiones técnicas, porque, por ejemplo, "si una farmacia no atiende a pacientes de una prepaga y el paciente desea pagar de contado porque está lejos de una farmacia que sí recibe esa prepaga, esta no tiene acceso a la receta electrónica en ese momento".

Cuáles son los inconvenientes con las plataformas y cómo es la situación con los jubilados

Con respecto a las plataformas, la entrevistada comentó que en el país existen más de 60 y “no es posible que las farmacias accedan a todas ellas con claves de usuario”, por este motivo “se está solicitando.que se habiliten nodos, como los que tiene la Confederación, para facilitar el trabajo de las farmacias y, sobre todo, asegurar que el paciente no se quede sin su medicación”.

En cuanto a los jubilados de PAMI, Martino comentó que, “ya utilizan este sistema desde la pandemia” y “son los que mejor adaptados están a esta situación”, ya que desde hace tiempo acceden a su prescripción en la nube simplemente con su número de carnet o documento.

Para finalizar, agregó: “La cuestión ahora es cómo coordinamos con las distintas obras sociales provinciales y con prepagas más pequeñas que aún no están adecuadas para este tipo de sistemas”.