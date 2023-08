Reina sobre el proyecto de blanqueo: “El Gobierno está haciendo campaña con el dinero de las empresas”

Hubo avances para la aprobación del proyecto de blanqueo en diputados, sin embargo, la oposición no está de acuerdo debido a que mantienen la idea de que debe llevarse a cabo teniendo un plan de estabilización. Con el fin de ampliar esta información, este medio le consultó al analista político, Eduardo Reina.

“El blanqueo es una opción que propone el Gobierno para tratar de generar dinero”, comentó Eduardo Reina. “La oposición, de cualquiera de los dos lados, dice de no hacer esto ahora porque no hay un plan, se va a gastar el dinero en campaña política y no se va a utilizar en un plan productivo para el futuro desarrollo de nuestro país”, agregó.

Los blanqueos son una cuestión de confianza

Posteriormente, Reina aseveró que, “ninguna medida es buena, porque los blanqueos tienen una cuestión de confianza y acá no hay confianza”. A su vez, adelantó que los próximos gobiernos que podrían llegar a asumir, “tienen planes de blanqueo mucho más importante que este porque van a ir montados sobre un plan, es decir, este es un blanqueo de urgencia”.

El desarrollo de esta medida podría quitarle una herramienta al próximo gobierno que asuma

“Nadie quiere tener esta herencia”, señaló el analista político. Sobre la misma línea, argumentó que, “le estás sacando una herramienta que el otro gobierno, si lo hace bien, puede generar muchísimo más dinero y saldremos del atolladero con un plan que hoy no hay”. En la actualidad, Argentina, “se encuentra en el fondo del dinero que necesitamos para subsistir, por lo cual se desarrollan estos parches”.

Para algunas empresas, el pago de $60.000 representaría una pérdida del presupuesto

“El Gobierno está haciendo campaña con el dinero de las empresas”, sostuvo el entrevistado, que luego complementó: “La crisis es tan grande que en algunos sectores pueden pagarlo, pero en otros, tener que pagar $60.000 fijos a 50 empleados les saca el presupuesto”.

A modo de cierre, Reina manifestó que el gran problema que tiene Argentina es la rueda de pago: “Siempre pusimos especial énfasis en que ojalá que la rueda de pago no se rompa y en la actualidad, estamos cerca de una crisis mucho más importante de la que estamos viviendo hoy”.