River Plate blindó a uno de sus futbolistas estrella con una cláusula de rescisión de 45 millones de euros

Según informó el periodista deportivo, Román Iucht, River Plate recientemente acaba de renovarle el contrato a Franco Mastantuono, un futbolista de 16 años, con 10 partidos en primera y apenas 3 como titular. La firma consta de una extensión de 2 años con el equipo de Nuñez y una cláusula de rescisión exorbitante, valuada en 45 millones de euros, convirtiéndose así en el jugador más joven en tener una cláusula tan elevada.

“Franco Mastantuono, jugador de River, tiene 16 años, es increíble lo rápido, lo precoz y lo vertiginoso que pasan las cosas en la vida en general y en el fútbol en particular”, comentó Román Iucht. “Mastantuono estudia porque naturalmente River, entre otras cosas, le brinda la posibilidad de que lo haga, pero además, ya juega en primera, ya ha tenido 10 partidos en la primera división, 3 como titular”, agregó sobre la corta edad que presenta el jugador de River.

River blindó a Franco Mastantuono con una cláusula de 45 millones de euros

Posteriormente, Iucht planteó: “Es el jugador más joven del plantel, pero además, como River detecta que tiene en sus manos una joya que ya muestra su categoría pero que a futuro se va a convertir en una gran estrella del fútbol mundial, le renovó el contrato hasta fines de 2026”. Luego, manifestó que la dirigencia del equipo “Millonario”, “lo blindó con lo que en el mundo del fútbol se denomina la cláusula de rescisión, por 45 millones de euros”.

“La cláusula de rescisión no significa que el día de mañana, a Mastantuono, River lo va a vender en 45 millones de euros”, explicó el entrevistado sobre la función de la cláusula. “A Mastantuono los equipos más importantes del mundo lo tienen en una lista de los que claramente se van a destacar a futuro, por lo cual, las grandes instituciones piensan en tener a estos futbolistas ya bien de jóvenes, porque el día de mañana van a valer más dinero”, complementó.

Cuál es la diferencia entre lo que ofrece un club y la cláusula de rescisión

Por otro lado, el periodista deportivo señaló: “La diferencia entre lo que se puede ofrecer por el jugador y los 45 millones de euros de la cláusula de rescisión, es que si el día de mañana un equipo viene y ofrece 30 millones de euros, a River esa suma puede parecerle insuficiente y no venderlo”. Sin embargo, “si un equipo se acerca y ofrece los 45 millones de euros de la cláusula de rescisión, el que puede ejecutar esa cláusula es el futbolista y el club no está en condiciones de decir que no”.

“Ocurre en algunas oportunidades que el club es dueño de un porcentaje de la ficha del futbolista, otra parte puede pertenecer a su club de origen, una porción un poco más pequeña puede pertenecer a su familia”, expresó Iucht. A modo de cierre, dijo que, “lo que River ha hecho, como tiene 16 años Mastantuono, firmarle un contrato por 2 años debido a regulaciones con la FIFA”.