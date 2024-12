Desde la aparición de las fintech o billeteras virtuales ha habido una disputa con las entidades bancarias debido a la falta de regulaciones, por lo tanto, las nuevas formas de tener una cuenta donde depositar dinero que compiten con los bancos deben tener actualizaciones en sus políticas constantemente. Ante este panorama, este medio se puso en contacto con el exsecretario de Política Tributaria de la Nación, Roberto Arias.

“La regulación del sistema financiero requiere una actualización permanente porque el sistema ha evolucionado de una forma realmente notable”, comentó Roberto Arias. “Esa regulación tiene que ir hacia un sistema más abierto, con mayor interoperabilidad entre los distintos productos y servicios, por lo cual, eso es lo que va a seguir profundizando el proceso de los últimos años”, agregó.

Cómo funciona el sistema bancario

Posteriormente, Arias planteó: “El elemento central del funcionamiento del sistema bancario es que ellos pueden prestar el dinero de los depositantes, por eso la regulación bancaria apunta a cuestiones reputacionales, de liquidez y de capital de los bancos”. Luego, manifestó que, “este elemento central, que es la transformación de los vencimientos, genera una regulación para evitar las corridas bancarias”.

“Cualquier entidad bancaria, por más sólida que sea, no resiste una corrida bancaria, ya que no tiene el dinero guardado en una caja de seguridad y eso es lo que las fintech no hacen por regulación”, sostuvo el entrevistado. “Cuando se deposita dinero en una cuenta virtual, la fintech tiene la obligación de tener el 100% de esos fondos en una cuenta bancaria a la vista”, complementó.

Las fintech no pueden utilizar el dinero de los depositantes

Por otro lado, el exsecretario de Política Tributaria de la Nación señaló: “La fintech, bajo ningún punto de vista, pueden prestar el dinero, cuando ellos dan un préstamo lo que están haciendo es utilizar otro recurso, no pueden utilizar el dinero de los depositantes, tienen que buscar fuentes de financiamiento específicas”.

“La regulación está vinculada con el riesgo, es decir, lo que busca la regulación bancaria en todo el mundo es evitar o administrar los riesgos de la actividad”, expresó Arias. “El riesgo de la intermediación no existe, que es lo que genera la necesidad de la regulación desde el punto de vista prudencial”, concluyó.