Roberto Pianelli confirmó que el paro de subtes se debe a la cuarta muerte por exposición al amianto y no por cuestiones políticas

El cuarto fallecimiento entre los trabajadores del subte por exposición al amianto o asbesto colmó la paciencia de los metrodelegados y es por eso que se llevará a cabo un paro de la actividad como forma de protesta, esta vez sin fines políticos y con la intención de que se lleven a cabo medidas para eliminar el material cancerígeno que se encuentra en los trenes. Ante este panorama, este medio se puso en contacto con el secretario general de la Asociación Gremial de los Trabajadores de Subte y Premetro, Roberto Pianelli.

“La medida de protesta se va a realizar el día de mañana, de las 10 de la mañana a las 12 del mediodía no va a funcionar la línea A y la línea B, de 12 del mediodía a 14 horas no va a funcionar la línea D y la línea H y de 14 a 16 no van a funcionar el premetro, la línea E y la línea C”, comentó Roberto Pianelli. “Son 2 horas por línea y en forma escalonada para tratar de afectar lo menos posible a la gente”, agregó.

Ya son 4 los fallecidos de 107 que hay en el subte por exposición al amianto

Posteriormente, Pianelli planteó: “El miércoles pasado falleció el cuarto trabajador por exposición al amianto, es el cuarto de los 107 trabajadores afectados por este mineral cancerígeno que en forma ilegal introdujeron en el subte”. Luego, manifestó que, “hay 2.700 trabajadores, que por haber estado expuestos a ese material cancerígeno, se les hace una vigilancia médica cada 2 años”.

“Las enfermedades producidas por el amianto tienen como consecuencia una latencia que va de 10 a 20 años, por eso a esos trabajadores se los tiene que estar cada 2 años viendo si le aparecen las patologías malignas para poder tratarlas rápidamente”, sostuvo el entrevistado. “3.600 son los trabajadores que están en el subte, estamos solicitando que a los otros 1.000 también se le hagan estos estudios”, complementó.

En la línea B del subte es donde los pasajeros están expuestos al amianto

Por otro lado, el secretario general señaló: “Hemos sacado aproximadamente 200 toneladas de asbesto y amianto del subte, deben quedar aproximadamente 100 toneladas más, que están instaladas fundamentalmente en los sectores donde están los centros de potencia”. A su vez, remarcó que, “lo que sí ven la mayoría de los usuarios y también están en contacto con ese material cancerígeno es en la línea B, donde toda la flota tiene 70 años, debería estar jubilada y está plagada de asbesto”.

“La línea B es una línea que no puede ser reemplazada con vagones de otras líneas porque tiene una antorcha diferenciada a la de las demás líneas del subte”, expresó Pianelli. “Esos trenes quedaron pero hay que comprar trenes, hay que licitarlos y lo único que hubo hasta el momento son postergaciones”, concluyó.