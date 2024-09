Savore, de Almaceneros PBA, contra las empresas mayoristas: “Remarcaron de más e hicieron un desastre”

Desde los comercios de cercanía presentan quejas sobre la excesiva remarcación de precios que habían ejercido los mayoristas durante el periodo de las elecciones en 2023, eso impactó en el consumo debido a que por los elevados valores no había ventas. En ese sentido, este medio se contactó con el presidente de la Federación de Almaceneros, Fernando Savore.

“El tema de los precios y el costo de la mercadería, en diciembre todos ajustaron haciendo futuro con un dólar de casi $2.000 y, evidentemente, no es lo que está ocurriendo”, comentó Fernando Savore. “Muchas empresas caprichosas y muchos mayoristas sostienen precios altos”, agregó.

Las empresas ejercieron una remarcación de precios importante

Posteriormente, Savore planteó: “Las empresas remarcaron de más, hicieron un desastre y la gente, con la desesperación, trataba de comprar”. Luego, manifestó que, “comparando septiembre del año pasado con el de este año, fue un mes trágico en cuanto al tema de subas de precio y la desesperación de la gente por poder llenar la alacena porque al otro día el peso valía menos”.

La regulación del consumidor a la hora de comprar

“El consumidor va a seguir regulando, el consumidor dice que no a un montón de productos, la gente empezó a dar la posibilidad de probar la empresa PyME”, sostuvo el entrevistado. “La gente es la que regula, mientras las primeras marcas bajan algunos productos, la empresa PyME me llena toda la góndola porque se vende”, complementó.

Por otro lado, el presidente de la Federación de Almaceneros señaló: “Si bien la mercadería no aumenta e inclusive algunas están bajando, no solamente el comerciante sino también la familia argentina está pagando 3 veces más de energía eléctrica, gas y el pasaje de colectivo”. A su vez, remarcó que, “por eso se acentúa tanto esto de que el 15 es fin de mes, pero no es referido a los aumentos de precio que hay porque no los está habiendo”.

“Si trasladamos los aumentos a precios, salimos del círculo de la competencia”, expresó Savore. “Lo que nosotros duplicamos o triplicamos es esto de poner la lupa donde está el precio accesible, si un mayorista tiene un descuento ese día van todos para allá”, concluyó.