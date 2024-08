Eliminación del pago de SADAIC: “El decreto limita algo que era abusivo, el modelo actual no protege al artista”

Tras tanto tiempo de quejas por parte de sectores sobre todo relacionados con el turismo, como pueden ser los hoteles, el Gobierno emitió un decreto donde se elimina el impuesto que cobraba SADAIC a la hora de pasar música en el ámbito privado. En ese sentido, este medio se contactó con Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre.

“Es un debate que está bloqueado, es prácticamente imposible de dar en términos apropiados, con información fehaciente y sin poner sentimentalismos”, comentó Beatriz Busaniche sobre el pago de la música que deben hacer las entidades privadas al SADAIC. “Este decreto trata de limitar algo que era abusivo, acá jugó un rol fuerte la cámara de Turismo, que vienen hace años pidiendo no pagar por una hipótesis de uso de obras”, agregó.

¿El fin de una movida monopólica?

Posteriormente, Busaniche planteó: “El cobro lo fija la propia entidad, es decir, es una entidad monopólica y es la otra arista a la que se le ha prestado menos atención del decreto”. Luego, manifestó que, “el decreto toca 2 puntos, la definición de ejecución pública, que lo reformula, la ejecución pública era todo uso potencial de una obra audiovisual en cualquier ámbito que no fuera estrictamente el domicilio familiar”.

“El decreto no está hecho mencionando a una entidad de gestión colectiva, sino que define el concepto, entonces, cualquier entidad de gestión colectiva que percibe remuneración por ejecución pública está alcanzado por el decreto”, sostuvo el entrevistado. “El otro elemento es que les quita el monopolio”, complementó.

Cómo queda la situación de los artistas

Por otro lado, la presidenta de la Fundación Vía Libre señaló: “El modelo actual no protege al artista, acá en este punto es donde hace falta una discusión honesta y profunda con los balances de SADAIC sobre la mesa”. A su vez, remarcó que, “el problema de los artistas que no ganan bien no es que no hay plata, los balances de SADAIC han sido, históricamente, muy voluminosos, el problema es el modelo de reparto”.

A modo de cierre, Busaniche expresó: “En cualquier bar o cafetería donde hay un televisor prendido o apagado, si llega un inspector de SADAIC, genera la obligación de pagar”.