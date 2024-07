Según un economista, “las intenciones están puestas en transformar a Argentina en un HUB tecnológico”

El avance de la tecnología, sobre todo de la inteligencia artificial, es un hecho. Es por eso que llama mucho la atención la reunión del Presidente Javier Milei con máximos exponentes de la tecnología como puede ser Elon Musk o Mark Zuckerberg y cómo eso podría impactar en el desarrollo de inversiones o empleo para Argentina. Es por eso que para hablar más sobre el tema, este medio se puso en comunicación con el economista, Matías Aristei.

“Hay negocios concretos, hay interés, estas personas no se sacan fotos con cualquiera, no hay antecedentes de que estén fotografiándose con mandatarios si no hay un interés real detrás de todo esto porque hay mucha implicancia”, comentó Matías Aristei. “Los 5 empresarios con los que se juntó Javier Milei son 5 referentes de la inteligencia artificial”, agregó.

¿Cuáles son las intenciones detrás de reunirse con los máximos exponentes de la IA?

Posteriormente, Aristei planteó: “Las intenciones, más allá de traer o de las reuniones que tuvo el Presidente con los empresarios, son transformar a Argentina en un HUB tecnológico, transformar a Argentina en un hito de latinoamérica en temas de inteligencia artificial, que es el futuro del mundo”.

Argentina necesita tener las condiciones necesarias para que vengan inversiones

“Hasta acá se mostraron intenciones de ambos lados, de Argentina de juntarse con estas personas, hubo mucho interés de estas personas en juntarse con Argentina, lo cual no es menor porque hasta acá no había pasado”, sostuvo el entrevistado. “Se tienen que dar las condiciones, estas empresas no van a venir a Argentina si las condiciones no están dadas”, complementó.

Por otro lado, el economista señaló: “Las empresas también son generadoras de empleo, no solamente es el dinero que puede llegar a venir a Argentina sino los puestos de trabajo que se pueden generar”. A su vez, remarcó que, “si bien Argentina está muy bien posicionada a nivel tecnología y tiene muy buena mano de obra, hay que ver si tiene el nivel de mano de obra que requieren estas empresas, ya que estamos hablando del tope a nivel mundial”.

“El camino que está iniciando Argentina, el dólar se pisó, la inflación subió y hoy se está poniendo de a poco competitivo en dólares a nivel salario que estaba muy depreciado”, expresó Aristei. A modo de cierre, dijo que, “las condiciones cambiarias y económicas también están cambiando para darle contexto a esas circunstancias”.