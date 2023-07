Según un economista, no es necesario privatizar Aerolíneas Argentinas, sino que sea competitiva

La privatización de ciertos sectores de la Argentina, como podría ser el caso de Aerolíneas Argentinas o YPF, ha sido un tema de debate a lo largo de los años. Es por eso que este medio se contactó con el economista Luis Alberto Franco, quien remarcó que no es necesario privatizar Aerolíneas Argentinas sino ponerla en competencia.

“En el problema de Aerolíneas Argentinas hay 3 posibles aproximaciones”, aseveró Luis Alberto Franco que luego explicó: “El primero es la política que se basa en lo que está sucediendo en el congreso. La segunda es la técnica, digamos una aproximación técnica, lo que es una línea aérea y una línea aérea de bandera. La tercera podría ser jurídica”.

Para Luis Franco, Aerolíneas Argentinas es una de las más ineficientes del mundo

Desde el punto de vista técnico, Franco dijo que la privatización de Aerolíneas Argentinas es una discusión importante, pero que subyace a un problema que es la eficiencia de la aerolínea. “Aerolíneas Argentinas es una de las líneas aéreas más ineficientes del mundo. Tanto por la cantidad de personal por avión como por las pérdidas que ha registrado desde el momento de la estatización”, argumentó.

“Si vos estableces una política de aeronáutica en la apertura, es una situación que pones en competencia un mercado y la Argentina es un mercado atractivo para cualquier compañía aérea”, sostuvo el economista. Sobre la misma línea, planteó que hay que dejar entrar a las empresas privadas y que respeten ciertos parámetros de seguridad técnica y operativa de la aeronaves, de cumplimiento de los contratos y de otra serie de variables como las que se cumplen en todas partes del mundo.

Para el entrevistado, hay un tema muy interesante desde el punto de vista de las fuentes laborales. En referencia a este tema, comentó el caso de una aerolínea estadounidense: “La aerolínea United acaba de cerrar en los Estados Unidos el contrato más importante en la historia de la aviación con un aumento del 40% en 4 años a sus pilotos. Los pilotos de United van a llegar a ganar hasta 700.000 dólares por año y esto es privado, no es subsidio”.

Si Aerolíneas Argentinas se pone en competencia no sería necesario privatizar

Para finalizar, Franco brindó su opinión sobre el accionar que se debería tener con Aerolíneas Argentinas: “No hay que hablar de privatizar o no privatizar, no hay que hablar de nada más que poner el sistema en competencia. ¿Por qué cerrar Aerolíneas Argentinas? No la cierren. Lo que se le tiene que decir a Aerolíneas Argentinas es que compita en igualdad de condiciones”.