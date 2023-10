Las distintas variables que afectan a la economía argentina tienen un fuerte impacto sobre todo lo que tiene que ver con la salud y poder adquisitivo que tiene un jubilado. La canasta básica del adulto mayor ronda los $300.000 y hay falta de insumos en los hospitales. Con el fin de ampliar este panorama, este medio se contactó con el gerontólogo y defensor de la tercera edad, Eugenio Semino.

“El sistema de salud está atravesando una crisis estructural muy dura”, comentó Eugenio Semino. “Los directores de los hospitales que atienden alta complejidad presentaron una alarma que implica un carecimiento de insumos, dificultades arancelarias y no se puede mantener o contratar nuevo recurso humano, por lo cual, el paciente añoso sufre esas dificultades y corre aún mayores riesgos”, agregó.

Posteriormente, Semino planteó que la crisis sanitaria implica dos cuestiones, “una insoslayable es el riesgo en términos de lo humano y el sufrimiento que eso implica”. En segundo lugar, “esta situación va incorporando nuevos costos a un sistema, en términos de lo económico, que ya no está dando respuesta”.

La complejidad de preservar la salud para el adulto mayor

“Cuando implica hablar de salud, no estamos hablando sólo de enfermedad sino de cómo preservar esa salud. El hábitat y el medicamento son cuestiones a sostener el criterio de salud”, sostuvo el entrevistado. En relación a este tema, expresó: “Tiene todo este contexto de por medio al cual no se puede responder, no responde el sistema durante la enfermedad y no lo puede sostener el jubilado y su familia para prevenir esa enfermedad”.

El reajuste de las jubilaciones quedó muy por debajo de la inflación

Por otro lado, el defensor de la tercera edad señaló: “En lo que va del año, por ley de movilidad, las jubilaciones y pensiones se reajustaron el 74,5%”. Sobre la misma línea, remarcó que en el mismo periodo, “la inflación a nivel general fue del 103% y vemos que esta pérdida va siendo acumulativa porque el próximo reajuste de haberes se va a hacer recién en diciembre con otras características”.

Para finalizar, Semino aseveró que, “el promedio para llegar a un diagnóstico y tratamiento del paciente añoso es entre 8 meses y un año según el requerimiento de estudios y la complejidad de los mismos”.