El dólar blue continúa marcando nuevos récords, rueda tras rueda pese a que la inflación cae por segundo mes consecutivo. Por ello, este medio se comunicó con el economista, docente y director de la consultora Sarandí, Sergio Chouza, quien explicó cuáles son las claves a evaluar de la economía argentina.

Respecto al ICP de junio, el entrevistado comentó que, "esperabamos un número levemente más alto, nosotros teníamos un número levemente por debajo del 7%". "Estamos hablando de una desaceleración de 2 puntos entre mayo y junio, lo cual es levemente significativo". Además que, "es poco lo que se modifica en base a la evaluación estructural que puede hacerse sobre el proceso inflacionario", indicó.

"Seguimos en un proceso de alta inflación o super inflación", dijo el entrevistado. Luego aseveró: "Bienvenido este segundo mes de desaceleración, si esto continua por varios meses más, podemos hablar de un cambio de procesos pero hay que esperar".

En la misma línea, Chouza dijo que, "para quebrar estos procesos que son estrafalarios, se debería ir a un programa de estabilización puro y duro, con medidas del orden macro y sobretodo marcado una normalización del mercado de cambios que es hoy el que mayor cantidad de inconsistencias genera". Para ello, dijo que es necesario "la confianza y se hace cuando un gobierno recién empieza, no cuando está terminando", expresó.

Para el economista, el Gobierno está pudiendo controlar el mercado de divisas, principalmente el dólar MEP, pero "la clave es cerrar un buen acuerdo para cerrar el segmento dólares con el Fondo Monetario".

La suba de los tipos de cambio del dólar

Respecto a la suba del dólar, según Chouza: "Por ahora no hay que encender las alarmas respecto a las subas, porque si se compara la evolución de los dólares financieros o el dólar libre con la inflación todavía está apreciada". Es decir que, "la persona que compró dólares el año pasado, pagó un costo de oportunidad por no hacer rendir esos pesos a tasa de interés o no subirse a algún instrumento que ajuste por inflación".

En este sentido y para finalizar, el economista dijo que en lo que refiere a la evolución de los precios, "el valor del dólar está atrasado todavía".