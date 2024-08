“Se va a requerir muchísima cirugía de la Ley Bases para compensar la eliminación del impuesto país"

Los objetivos en materia económica para el Gobierno en el largo plazo están fuertemente enfocados en la acumulación de reservas, conservar un superávit fiscal y afrontar la deuda en dólares, sumado a reducir el riesgo país. Es por eso que para analizar esos factores que deberá atravesar la gestión de Javier Milei, este medio se comunicó con el analista económico, Leonardo Piazza.

“El Gobierno está haciendo una rotación de cambio de deuda del Banco Central al Tesoro”, comentó Leonardo Piazza. “Eso le da un desafío fuertísimo al manejo de las cuentas fiscales porque a partir de ahora el Tesoro es el que se va a encargar de pagar la deuda y si mantiene el superávit fiscal primario y financiero, va a poder pagar su deuda”, agregó.

Nadie le quiere prestar dólares al Estado debido a su deuda

Posteriormente, Piazza planteó: “Lo que analizamos fue el perfil de la deuda, para ver cuánto de la deuda del Tesoro es en pesos, cuánto es en dólares y ver cómo evolucionó”. Luego, manifestó que, “en 2019, la deuda en dólares tenía un peso de un 75% y hoy tiene un peso de un 57%, eso tiene algunas connotaciones, la primera connotación es que nadie le quiere prestar dólares al Estado”.

“Para generar confianza en el mercado, que vuelvan a prestar y el riesgo país baje, no solamente hay que decir que se van a hacer las cosas bien sino que hay que hacerlas”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Argentina está en un plafón internacional donde el decirlo y hacerlo no es que de un día para el otro la confianza vuelve”.

La Ley de Bases será una herramienta clave para conservar el superávit fiscal

Por otro lado, el analista económico señaló: “En el superávit fiscal hay 2 ingresos que son regresivos para la actividad económica, uno es el impuesto país y el otro las retenciones al agro”. Sobre la misma línea, remarcó que, “para tener, en el segundo semestre, un superávit fiscal primario y financiero sostenible en el tiempo se va a requerir muchísima cirugía de la Ley Bases para compensar la baja del impuesto país y posponer las retenciones del agro”.

“El tema de las reservas, en la hoja de ruta del programa, es el dato más flojo que tiene el Gobierno, porque no logra recuperar reservas por varias situaciones, como por ejemplo el cepo y porque todavía no hay un flujo de dólares que haga engrosar esas reservas”, expresó Piazza. “Con los vencimientos no vemos problemas de pago”, finalizó.