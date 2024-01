Tarifa de gas: todos los detalles sobre las audiencias públicas para definir los aumentos

En el marco del plan de Gobierno de Javier Milei de reducir el déficit fiscal a cero, comenzaron las audiencias públicas para definir las subas de las tarifas de gas con la quita de subsidios, entre febrero, marzo y abril. Canal E se comunicó con el vicepresidente del Instituto Argentino de Energía General Mosconi, Gerardo Rabinovich, quien explicó que efectivamente “arrancaron las audiencias públicas para definir las nuevas tarifas del servicio público de gas natural que comprende una actualización del precio del gas y de los servicios de transporte y distribución”.

Fuerte incremento y discusión de la suba

Según Rabinovich, hacia fin de mes “tendremos las audiencias públicas para las tarifas de energía eléctrica con una metodología similar”. Y agregó: “Vamos a ver un incremento notable porque el gobierno está tratando de eliminar todos los déficits y los subsidios que desde hace ya casi dos décadas están teniendo estos servicios”.

Con respecto a cómo se discute en las audiencias pública el tipo de tarifa, el entrevistado expresó que se prevé una presentación de la autoridad de aplicación, que es el secretario de Energía; luego las empresas, que “hacen su pedido de devolución de los costos y de los beneficios que ellos consideran que deben tener por brindar el servicio” y finalmente aquellas organizaciones civiles de Defensa del Consumidor o usuarios individuales, que se sienten afectados y plantean sus objeciones.

“En función de ello, los entes reguladores evalúan las presentaciones y proceden a calcular el nuevo cuadro tarifario de acuerdo a un esquema metodológico de razonabilidad de precios y un esquema de cálculo de rentabilidades sobre los capitales invertidos”, argumentó Rabinovich.

El aumento "violento" de 2017

Para el entrevistado, no hay que olvidar que en el año 2017, en ocasión de las audiencias públicas; los entes reguladores sancionaron unas tarifas que luego fueron recurridas ante la justicia hasta llegar a la Corte Suprema, que decidió no ir adelante con el proceso porque los aumentos juzgados “eran demasiado violentos y no tenían en cuenta la capacidad de pago de los usuarios”.

En ese mismo sentido, Rabinovich deseó que, “este proceso no tenga la necesidad de recurrir a la Justicia”.

Eliminación completa de subsidio y posible "ayuda"

Al ser consultado sobre si las nuevas tarifas se tratan de eliminación completa de subsidios, sostuvo que se trata de un proceso “gradual” en donde se planteó el incremento durante enero, febrero y marzo.”Lo mismo sucederá con la energía eléctrica hacia fines del primer trimestre”, agregó.

Por el lado de aquellos sectores más golpeados por la inflación, el entrevistado contó que es probable que se tenga en cuenta que “si el costo de la factura de gas o energía eléctrica o ambos sumados representan más del 6%, por ejemplo, del ingreso de de la familia; es probable que puedan acceder a una ayuda”.

Para finalizar, agregó: “Son números importantes y en las audiencias vamos a estar en presencia de discusiones que este pueden llegar a ser ríspidas”.