Todo lo que dejó la cena anual de CIPEC: "Fue una noche esperada y agitada"

En comunicación con Canal E, el periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel, habló sobre los detalles de la cena anual organizada por CIPPEC, donde el círculo rojo hizo ver sus principales exigencias de cara al futuro económico del país. También se refirió a la falta de presencia por parte de La Libertad Avanza.

"Ayer fue una noche esperada y agitada", comentó Ariel Maciel, quien destacó que si bien muchos empresarios celebraban el ajuste fiscal y el control de la inflación, aún había incertidumbre. "Las reglas claras y la institucionalidad todavía están en deuda", agregó.

Uno de los temas más debatidos fue el tipo de cambio. "Cuando llegué al evento, un empresario me dijo: 'El dólar a 1.300 no está mal', en referencia a la cifra mencionada por Luis Caputo", señaló. Sin embargo, advirtió que algunos temen que el nuevo esquema cambiario "se lleve puesto todo el escenario".

Las exigencias del empresariado

Maciel remarcó que los empresarios coincidieron en que "el proceso de estabilización es positivo, pero no sirve de nada sin reformas estructurales". Se reclamaron cambios impositivos y laborales que vayan más allá de ajustes superficiales. "Esperamos que en la segunda parte del Gobierno se apliquen reformas de fondo", enfatizó.

En cuanto a la presencia política en el evento, destacó una ausencia notable: "Había candidatos de distintos sectores, pero ni uno solo de La Libertad Avanza". En contraste, varios dirigentes del PRO estuvieron presentes, aunque "con un mal humor tremendo respecto a Milei".

Opiniones variadas sobre el mercado cambiario

El periodista también reveló el malestar de algunos empresarios con la falta de estabilidad. "Un referente del sector me dijo: 'Quería hablar libremente, pero me sentaron con un funcionario del Gobierno. Me voy a tener que callar toda la noche'".

Otro punto central de la conversación fue la situación del mercado cambiario. "De aquí en adelante, el piso es $1.300", afirmó. Algunos empresarios creen que “el techo podría ser de $1.500". La preocupación radica en que "si el dólar sigue así, muchas empresas multinacionales están evaluando ajustar sus planes de negocio".

El debate sobre la estrategia económica del Gobierno fue recurrente en la cena. "El Gobierno hizo todo esto para contener la inflación, pero una devaluación desbarataría todo", explicó el entrevistado. "El dólar atrasado no va a funcionar para siempre, hace falta un plan".