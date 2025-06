El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, en diálogo con Canal E, habló sobre la situación actual del sector lechero, la importancia del INTA, el contexto político y económico, y las expectativas del campo frente al Gobierno.

“El sector lechero, después de muchos años de pasar una situación muy difícil, hoy se encuentra en una situación más positiva, con valores acorde a lo que pretende el productor y que asegura una cierta rentabilidad”, afirmó Carlos Castagnani. En esa línea, consideró crucial que se alcance un entendimiento con la industria: “Lo ideal es lograr acuerdos con la industria y que el productor lechero deje de ser la variable de ajuste”.

El panorama del INTA

“El INTA va a cumplir 70 años de vida, le dio mucho a la Argentina, le dio mucho a los productores, y es necesario que le siga brindando ese apoyo”, sostuvo. Y agregó: “Sabemos que hay que hacer modificaciones, que hay que hacer algunos cambios importantes. Entonces, si queremos al INTA, tenemos que acompañar esos cambios, esto siempre, por supuesto, consensuado con la producción”.

Uno de los puntos sensibles es la posibilidad de que, mediante un decreto, se avance en el cierre o descentralización de centros regionales. En este sentido, Castagnani comentó: “Hoy no podemos emitir una opinión de algo que no sabemos, porque realmente el decreto todavía no lo conocemos. La idea es tener el decreto en mano y poder analizar punto por punto”.

La condena a Cristina Kirchner

Con respecto a la reciente ratificación de la condena judicial a Cristina Fernández de Kirchner, expresó: “Creo que todos los ciudadanos necesitamos una justicia que nos proteja y aquel que haya cometido algún error, tendrá que pagar por ese error”.

Respecto del panorama económico y las políticas del Gobierno, el entrevistado mostró una postura equilibrada: “Como toda política hay cosas que acompañamos y objetivos que compartimos con el Gobierno. Creo que la apertura de mercado es muy importante, la importación también es importante, respetando algunos criterios de nuestra política nacional”.

Sin embargo, marcó diferencias, especialmente respecto al INTA. Aunque por otro lado, subrayó: “La producción tiene un desafío, ese objetivo un poquito impregnado con un poco de esperanza de una vez por todas salir de esta situación”.