Todo lo que hay que saber para evitar una ciberestafa

El cambio en la forma de realizar las transferencias bancarias puede traer grandes consecuencias en cuanto a estafas o ciberataques. Ante este panorama y con la posibilidad de tener más información sobre cómo prevenir cualquier tipo de actividad sospechosa en las finanzas, Canal E le consultó al abogado especialista en estafas informáticas, Marcelo Szelagowski.

“Ha habido una gran evolución en materia ciberdelitos y estafas a consecuencia de las operaciones electrónicas”, comentó Marcelo Szelagowski. “Hace ya 4 años que los bancos nos obligaron a realizar todas las operaciones de manera electrónica y hay un número infinito de variables en materia de ciberestafas y de estafas electrónicas”, agregó.

Qué precauciones hay que tener con las tarjetas de débito y crédito

Posteriormente, Szelagowski planteó: “En relación a las tarjetas de débito y crédito, está el tema del cuidado de esas tarjetas, del hecho de que no las pasen varias veces y de exigir que lo hagan frente a uno, eso en relación a las tarjetas de débito”. Luego, manifestó que, “en relación a las tarjetas de crédito, hay que hacer exactamente lo mismo y no hay que permitir que esas tarjetas sean fotografiadas”.

La ley de tarjetas de crédito exigen una resolución en 3 meses

“Hay que estar al tanto de que la ley de tarjetas de crédito exige que los reclamos en materia operaciones deben hacerse dentro de los 15 días y deben ser resueltos dentro de los 3 meses”, sostuvo el entrevistado. “Hay que entrar con asiduidad al tema de la liquidación de la tarjeta de crédito y débito, porque sino, cuando nosotros advertimos esto, es tarde”, completó.

Por otro lado, el abogado especialista en estafas cibernéticas señaló: “Como una persona no conoce los límites de nuestra tarjeta de crédito, es posible que recibamos un aviso preguntando si aprobamos o no la operación”. Sobre la misma línea, remarcó que, “obviamente no hay que aprobar la operación, pero hay veces que por más que nosotros desaprobemos la operación, resulta que se realiza igual”.

“La tarjeta de crédito incumple la propia consulta que hace, incumple los términos contractuales. Ese tipo de contradicciones son las que nos dan lugar a la existencia de nosotros los abogados”, concluyó.