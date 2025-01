Turismo en Argentina: un verano de decisiones espontáneas y destinos cercanos

En este verano, el turismo en Argentina ha experimentado un cambio hacia decisiones más espontáneas, con un aumento de "excursionistas" y estancias de corta duración en destinos cercanos. Aunque no se ha alcanzado el nivel de ocupación esperado, las reservas han mejorado en comparación con los pronósticos iniciales.

Cuál es la tendencia de los turistas en esta temporada

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con Leandro Peres Lerea de Turismocero.com quien comentó que en la actualidad, “muchos turistas están tomando decisiones de viaje de manera más espontánea, eligiendo destinos cercanos y optando por estancias cortas, de una o dos noches”.

Según el entrevistado, está creciendo el número de “excursionistas”, que viajan durante el día y no se alojan, reflejando un cambio en el comportamiento turístico. “Aunque no se ha alcanzado el nivel de una temporada alta abarrotada, aún no se puede afirmar que haya sido una temporada completamente negativa, como algunos podrían pensar”, agregó.

En cuanto al fenómeno de los “excursionistas”, Peres Lerea comentó que se está observando principalmente en destinos cercanos, dentro de un radio de 100 a 150 kilómetros, como puede ser el caso de personas que viajan de una ciudad a otra dentro de la misma provincia. Por ejemplo, “personas de Concordia visitando Colón, o de Luján de Cuyo viajando a Potrerillos en Mendoza, o incluso en los alrededores de la Capital Federal, donde destinos como Tigre y Berisso están siendo elegidos para paseos organizados”, añadió.

Cómo son las actividades en la costa atlántica y el Litoral

Con respecto a los destinos de playa, el entrevistado aseguró que los turistas optan por consumir en supermercados en lugar de comer fuera en restaurantes todos los días, lo que marca un cambio con respecto a temporadas pasadas, cuando la gente solía disfrutar de almuerzos y cenas más elaboradas en restaurantes. “Este comportamiento refleja un enfoque más económico y de corta duración en comparación con los hábitos turísticos tradicionales”, continuó.

En cuanto al litoral y otros destinos con agua, como lagunas o diques, “están viendo un aumento de turistas que no necesariamente se dirigen a la costa atlántica”, dijo Peres Lerea y mencionó que localidades cercanas a ciudades como Rosario, Paraná, Corrientes y Santa Fe “están recibiendo más visitantes”. Y siguió: “Esto ha permitido que las reservas, aunque no tan altas como se esperaba, hayan mejorado significativamente en comparación con el pronóstico inicial”.

Cómo se percibe en el turismo local, los viajes a países limítrofes

Al ser consultado por el boom turístico a Brasil, Chile y Uruguay, el entrevistado aseguró que, “muestra una dinámica turística distinta” porque “en Argentina se observa una falta de promociones y estrategias promocionales claras”.

Para finalizar, y volviendo al turismo local”, Peres Lerea agregó: “Si bien es difícil alcanzar un 100% de ocupación debido a la variabilidad de los alojamientos informales, como los alquileres privados, las estadísticas indican que la ocupación está mejorando y no es tan negativa como algunos titulares sugieren”.