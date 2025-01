“Vaca Muerta ya es una realidad y es independiente de la realidad política del país”

El auge de la producción en Vaca Muerta está teniendo un impacto significativo en la vida de los habitantes de la provincia de Neuquén, una mayor cantidad de gente está yendo en busca de una oportunidad laboral y eso empieza a impactar en los valores de los distintos servicios. Es por eso que para analizar este tema en profundidad, este medio se puso en comunicación con el vicepresidente del Instituto General Mosconi, Gerardo Rabinovich.

“Vaca Muerta ya es una realidad, su actividad viene creciendo continuamente desde el fin de la pandemia y es independiente de la realidad política del país”, comentó Gerardo Rabinovich. “Es una máquina que está funcionando a todo vapor, con mucha mayor velocidad en lo que hace a la producción de petróleo líquido, Vaca Muerta ya es una realidad y eso es una buena noticia para Argentina”, agregó.

Cómo se conforma la infraestructura en la industria del petróleo

Posteriormente, Rabinovich planteó: “Podemos dividirlo en 2 el tema de la infraestructura, la infraestructura para la industria del petróleo y el gas, que está avanzando rápidamente como por ejemplo la construcción de los oleoductos para la exportación del petróleo líquido”. Luego, manifestó que, “después está el problema propio de la industria petrolera, que es el planeamiento urbano en las zonas donde se produce este hidrocarburo”.

Cómo impacta el crecimiento de Vaca Muerta sobre los habitantes de Neuquén

“Se produce una presión con esta buena noticia para la industria y para el país sobre los habitantes de la ciudad y de la provincia de Neuquén, aumento de los alquileres porque hay un flujo de gente que va llegando atraida por los nuevos puestos de trabajo”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Todo el problema del planeamiento urbano está en cabeza del poder político o aquellas cosas que son de jurisdicción de la Nación van mucho más atrás que el desarrollo de Vaca Muerta”.

Por otro lado, el vicepresidente del Instituto General Mosconi señaló: “Las petroleras no pueden reemplazar al Estado Nacional ni a los estados provinciales, no es su función, es un error decir que no va a haber obra pública porque el Estado necesita construir obra pública, si el problema es la corrupción tiene que atacar a la corrupción en la obra pública pero no a la obra pública”.

“Una ruta no es una obligación de una empresa, es una obligación de una comunidad que acompaña un desarrollo industrial y que facilita la llegada de gente, las condiciones de vida, la educación, la salud”, expresó Rabinovich. Para finalizar, dijo que, “el Estado no se puede desentender y tampoco los provinciales”.