El rector de la Universidad Nacional de San Luis, Victor Moriñigo habló con Canal E sobre el veto de Javier Milei sobre el financiamiento universitario y destacó la gran convocatoria que tuvo la marcha universitaria. También se refirió a la visión de la sociedad en cuanto a la universidad pública y la importancia que se le da.

“Lamentablemente, para nosotros no ha sido una sorpresa el veto de Javier Milei sobre el financiamiento universitario, la sorpresa fue que después de 5 meses la marcha logró repetirse en virtud de la comparación con el 23 de abril e incluso superarse”, comentó Victor Moriñigo. “En varias provincias la marcha creció casi el doble como en Córdoba, Mendoza y Rosario”, agregó.

Posteriormente, Moriñigo planteó: “Ojalá que el Gobierno llame y tratemos de construir un conjunto de alguna manera, desde el consejo de rectores se avisó que esta situación podía llegar a eclosionar en función del deterioro de los salarios”. Luego, manifestó que, “no tuvieron éxito en sus cuestiones internas para conseguir el dinero, hay una parte del Gobierno muy fuerte que es la que manda y es la que está sentada arriba de la caja”.

La visión de la sociedad sobre la universidad pública

“No creo que el Gobierno para su interior tenga una interpretación tan ingenua como la que dice, el Gobierno toma nota de que acá el tema universidad pública es una amalgama perfecta para juntar gente que no se juntaría por otros temas”, sostuvo el entrevistado. “La gente común sabe que el Estado argentino tiene una institución pública que se llama universidad, donde los nadie terminan siendo un alguien y no están dispuestos a dárselo a nadie para que lo destruya”, complementó.

Ajuste feroz

Por otro lado, el rector de UNSL señaló: “Las universidades tuvieron un feroz ajuste en los primeros 6 meses, las universidades públicas durante los primeros 6 meses no tomaron nuevo personal, no abrimos nuevas carreras y no pudimos hacer ninguna obra pública”. A su vez, remarcó que, “esta situación de ajuste y de gravedad que existe hoy desde lo fiscal y económico es también un camino que ha utilizado el Gobierno para establecer un ajuste muy fuerte”.

“El Gobierno ha elegido cambiar de problema, entre tener inflación y desempleo parece que va por una lucha que está teniendo éxito con el tema de la inflación pero va generando desempleo”, expresó Moriñigo. “Hay que tener mucho cuidado porque quizás la enfermedad la vamos a curar pero vamos a haber matado al paciente, entonces, hay que tener muchísimo cuidado con esta cuestión económica”, concluyó.