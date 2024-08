“La actividad, comparada con el mismo mes del año pasado, muestra una caída del 4%”, aseguró un economista

Más allá de ciertos porcentajes que indican una leve recuperación en algunos sectores de la economía, la actividad sigue sin demostrar un crecimiento en el corto plazo y los números son cada vez más alarmantes, la caída durante el mes de julio fue del 4%. Ante este panorama, este medio se puso en contacto con el economista y ex funcionario de Martín Guzmán, Ramiro Tosi.

“Lo que mostró el EMAE es que en junio, la actividad económica, si la comparamos contra el mismo mes del año pasado, muestra una caída del 4%, es decir que todavía se sigue sin recuperar la actividad”, comentó Ramiro Tosi. “Si tomamos los sectores más generales como es la industria, la construcción y el comercio, seguimos con variaciones negativas y esa famosa recuperación en V corta sigue sin aparecer”, agregó.

La famosa recuperación en V está lejos de las estimaciones del Gobierno

Posteriormente, Tosi planteó: “En cuanto los sectores generales no empiecen a mostrar otro dinamismo, eso no se contagia con el resto de la economía, por lo cual, la economía como un todo no va a mostrar una recuperación vigorosa y de una velocidad mayor a la que el Gobierno había anticipado”.

“El impuesto país es el séptimo impuesto que más se recauda en Argentina, en los primeros meses del año representó el 6% de toda la recaudación impositiva cuando en el mismo periodo del año pasado era un poco más del 1%”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Lo que espera el Gobierno es compensarlo, por un lado, con los ingresos asociados al blanqueo y, por otro lado, la restitución del impuesto a las ganancias”.

A la actividad todavía le cuesta rebotar

Por otro lado, el economista señaló: “Si vemos la recaudación tributaria de julio, a la actividad le cuesta rebotar, le cuesta cobrar impulso y no se ven todavía factores que hagan que ese proceso se llegue a acelerar en el corto plazo”.

“Si vemos cómo vienen las reservas en agosto, vienen subiendo USD 1.260 millones del total de las reservas respecto a lo que fue la caída en julio de USD 2.600 millones”, expresó Tosi. “El aumento de las reservas no es por la intervención en el mercado de cambios del Banco Central, sino porque están subiendo los depósitos en dólares a través de los bancos”, finalizó.