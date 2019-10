Advierten sobre problemas neurológicos en hijos de madres veganas y vegetarianas

Los lactantes hijos de madres veganas o vegetarianas tienen mayor riesgo de deficiencia grave y compromiso neurológico debido a la deficiencia de vitamina B12, según un estudio realizado por pediatras y médicos especialistas en nutrición del Hospital Garrahan. La investigación advierte sobre el aumento de casos de niños con problemas neurológicos por la falta de esta vitamina y su relación con el incremento de dietas veganas y vegetarianas.

“El estudio surgió a partir de un paciente de 7 meses que ingresó al Hospital con retraso madurativo, convulsiones, hipotonía y falta de succión. Esto nos movilizó a hacer una investigación más profunda e indagando encontramos un patrón común en varios pacientes: tras descartar una patología neurológica, vimos que eran hijos de madres veganas y vegetarianas. Las madres de estos pacientes no habían sido suplementadas ni previo ni durante el embarazo, y mucho menos durante la lactancia, con vitamina B12”, le explicó a PERFIL Juan Aguirre, médico pediatra especialista en medicina interna, asistente de Cuidados Intermedios y Moderados (CIM) 63 y autor principal del trabajo.

¿Qué es la vitamina B12? Es una vitamina esencial que no puede ser producida por el organismo humano y que se adquiere a través de la ingesta de carne, leche, huevo y, en menor medida, legumbres. “Esta vitamina es fundamental en el desarrollo del sistema nervioso central y la transmisión de los impulsos nerviosos. En los primeros años de vida, la vitamina B12 es fundamental para tener un desarrollo neurológico correcto porque ante la carencia de esta vitamina las complicaciones neurológicas pueden ser irreversibles”, señaló Aguirre.

En los últimos años aumentó la prevalencia de casos en el Hospital Garrahan: de 0,85 casos por año entre 2006 y 2013 se pasó a 3,5 casos por año en el período 2016- 2018. El trabajo presentado por los profesionales del Garrahan estudia y describe a “un grupo de siete lactantes, hijos de madres veganas, con déficit de B12 y compromiso neurológico grave: apneas, convulsiones, hipotonía, desconexión y retraso madurativo”. Ante este cuadro, se realizó el dosaje de vitamina B12 a los pacientes y sus madres y se encontró que eran extremadamente bajos.

La mayor prevalencia de casos coincide con el aumento de niños nacidos de madres veganas y vegetarianas. “Si bien el vegetarianismo existe hace muchos años, hay una tendencia a seguir dietas más estrictas. Se cree que esta elección individual no trae complicaciones. La verdad es que no sólo puede complicar a las personas adultas no suplir las dietas con elementos básicos y esenciales como la vitamina B12, sino lo que es mucho más grave en las mujeres embarazadas causar complicaciones neurológicas en sus hijos”, sostuvo Aguirre.

El profesional aclaró que el objetivo del trabajo no es confrontar o meterse en los hábitos de vida de las mujeres que optan por una dieta vegana o vegetariana sino “llamar la atención de los obstetras y de los pediatras para que pregunten a las madres sobre su alimentación y puedan, entonces, suplir la vitamina B12 a madres veganas y vegetarianas desde antes de la concepción y mientras dure la lactancia”. Aguirre reiteró que en el caso de que se elija una dieta que no incluya la B12 o se coma menos de una vez por semana carne o pescado “es fundamental suplir esta vitamina”.

La investigación que lleva como título Compromiso neurológico grave por déficit de vitamina B12 en lactantes hijos de madres veganas y vegetarianas fue publicada en la revista de la Sociedad Argentina de Pediatría. Además de Aguirre, participaron las doctoras María Donato, Mariela Buscio, Verónica Ceballos, Marisa Armeno, Lucrecia Arpí y la licenciada Luciana Aizpurúa. Actualmente, las madres y padres de los niños y niñas que participaron del estudio han decidido incorporar una dieta mixta y completa a sus hijos e hijas y se suplió a las madres con B12 oral. Sin embargo, aún se desconoce las consecuencias a largo plazo del déficit de esta vitamina en los niños.