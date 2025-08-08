Alerta amarilla por aumento de actividad sísmica y anomalía térmica en tres volcanes de Mendoza

El Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) emitió tres alertas técnicas amarillas para el complejo volcánico Planchon-Peteroa, ubicado en el sur de Mendoza al presentar alteraciones en su comportamiento interno, incremento en la actividad sísmica y presencia de anomalías térmicas detectadas por imágenes satelitales.

Las autoridades recomiendan mantenerse alejados de los cráteres activos, informarse a través de los medios oficiales e instruir sobre los planes de contingencia en las zonas cercanas. El nivel amarilo implica que hay cambios en la actividad del volcán que podrían evolucionar hacia un proceso eruptivo en los próximos días o semanas.

Según los expertos, desde mediados de mayo se registran eventos de mayor energía, deformaciones en el terreno y presencia de gases volcánicos, aunque sin “manifestaciones superficiales”.

Complejo volcánico Planchon-Peteroa

En este sentido, desde SEGEMAR señalaron que “si bien otros parámetros de monitoreo se mantienen estables y la actividad superficial es limitada, este tipo de comportamiento ha antecedido a ciclos eruptivos previos, caracterizados principalmente por emisiones de cenizas volcánicas”.

Además, desde el ente descentralizado argentino detallaron que el Complejo Volcánico Planchón-Peteroa "continúa con su nivel de actividad por encima de su nivel de base y se registra un incremento de la actividad sísmica asociada a la dinámica de fluidos al interior del volcán”.

¿Cuáles son los dos complejos volcánicos restantes que se encuentran bajo alerta amarilla y por qué?

El Complejo Volcánico Laguna del Maule, se ubica en el límite con Chile, y entre las provincias de Neuquén y Mendoza. El monitoreo satelital detectó un aumento en la tasa de deformación del suelo de hasta 4,2 cm por mes, lo que sugiere una posible acumulación de magma a baja profundidad. Si bien no hay señales visibles en la superficie, el fenómeno genera preocupación entre las autoridades y expertos en riesgo geológico.

Alerta amarilla por aumento de actividad sísmica

El Servicio Geológico Minero Argentino precisó que “a lo largo del mes de julio se han detectado diversos enjambres sísmicos localizados, principalmente en los sectores de Troncoso y las Nieblas, al suroeste (SO) de la laguna y en el sector este (E) de la laguna, ambos en territorio chileno”.

Las localidades que se encuentran en estado de advertencia son Cochico y Barrancas en territorio neuquino. En tanto que, en Mendoza las ciudades de Las Loicas, Bardas Blancas y Malargüe, se encuentran ubicadas dentro de un radio máximo de 100 kilómetros de distancia y se encuentran por el paso fronterizo Pehuenche.

Por último, el complejo Puyehue-Cordón Caulle también se encuentra afectado. Está ubicado en territorio chileno, pero una posible erupción podría llegar a alcanzar suelo argentino.

La situación se mantiene bajo vigilancia tras registrarse algunos eventos sísmicos moderados, como un alzamiento del terreno y una reciente anomalía térmica. Este volcán fue protagonista de una gran erupción en 2011, que afectó fuertemente la región sur de Argentina.

Fuente: lmneuquen.com y mendovoz.com

