Astronauta que pasó 8 días en el espacio asegura que los extraterrestres existen y están entre los humanos

Helen Sharman, una astronauta británica que visitó durante ocho días la estación espacial soviética Mir en 1991, aseguró que los extraterrestres existen y además, que viven entre los humanos.

"Los extraterrestres existen, no hay dudas. Hay tantos miles de millones de estrellas en el universo que debe haber todo tipo de formas de vida diferentes.¿Serán como tú y yo, compuestos de carbono y nitrógeno? Quizás no", expresó la mujer de 56 años en una entrevista publicada en la revista Observer, la cual fue citada por la CNN. En ese sentido agregó: "Es posible que estén aquí ahora y simplemente no podemos verlos".

La química pasó ocho días como investigadora en la misión espacial cuando tenía 27 años, y esto la convirtió en una de las personas más jóvenes en entrar en órbita. “La gente a menudo me describe como la primera mujer británica en el espacio, pero en realidad fui la primera persona británica. Es revelador que de lo contrario asumiríamos que era un hombre”, contó.

Sharman estuvo en el espacio en 1991, cuando tenía apenas 27 años. Foto: Instagram /mywakefield/

"Cuando Tim Peake salió al espacio, algunas personas simplemente se olvidaron de mí. Que un hombre fuera el primero era la norma, así que estoy encantada de haber alterado ese orden”, expresó Sharman al hacer alusión de la frustración y la discriminación que sintió en ese momento por ser mujer.

La NASA cree que puede haber vida extraterrestre en Titán

Carrera. Esta doctora fue seleccionada fue seleccionada entre más de 13.000 postulantes, para el proyecto espacial ruso después de responder a un anuncio de radio de 1989 en busca de candidatos para el Proyecto Juno. Tras un entrenamiento riguroso en el Centro de Entrenamiento de Cosmonautas Yury Gagarin en Star City, Rusia que duró un año y medio, fue lanzada al espacio durante ocho días.

Además de no haber regresado al espacio desde entonces, fue rechazada para Proyectos Espaciales con la Agencia Espacial Europea en 1992 y 1998.

Más voces. Sharman no es la única persona que especula que hay extraterrestres en la Tierra. Un exfuncionario del Pentágono que dirigió un programa secreto del gobierno para investigar posibles OVNIS, revelado en 2017, señaló en ese momento que cree que hay evidencia de vida extraterrestre en la Tierra.

F.D.S./ EA