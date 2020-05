Un científico argentino diseñó una app para prevenir el contagio de coronavirus

por Enrique Garabetyan

Para atravesar la próxima etapa pandémica y comenzar a salir lo antes posible de la actual cuarentena, la principal herramienta no será una vacuna ni un medicamento: la solución -en el corto plazo- se acerca más a la solución que idearon en Corea, China y Singapur: recurrir a la tecnología para hacer un seguimiento estrecho de los casos de coronavirus y permitir así aislar, de forma eficiente y rápida a los posibles nuevos infectados y minimizar la tasa de contagios. ¿Cómo? "Por medio de herramientas y apps especializadas en contact tracing", le explicó a PERFIL el doctor en física Hernan Makse. Este argentino, profesor del City College of New York experto en el desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial y análisis de big data, puso a punto -junto a un equipo compuesto por una decena de alumnos y colegas- "Kcore Tracing", una plataforma de seguimiento de contactos similar a la que están diseñando tanto Google como y Apple.



"Para poder dejar de hacer estas cuarentenas de la misma forma en que se hacían hace quinientos años, tenemos que recurrir a tecnologías que nos permitan pasar a cuarentenas focalizadas y personalizadas", detalló Makse. "Para eso podemos usar algoritmos de geolocalización, que determinan la posición exacta de una persona, con una precisión de hasta ocho metros, a partir de los datos del GPS del celular que se van almacenando en una app. Si el usuario del smartphone con esta app recibe una alerta de que estuvo en contacto estrecho, durante los pasados 14 días, con algún portador confirmado del virus que registró el sistema de salud, su app se lo advertirá inmediatamente y, de esa manera, la persona podrá aislarse o -en el futuro- pedir un test para confirmar o descartar, su contagio". De esa manera la cuarentena se podrá efectivizar en forma personalizada y administrada, lo que permitiría reactivar más rápidamente las actividades económicas.

Por su parte las autoridades de salud podrán usar esta herramienta tecnológica para hacer un seguimiento estrecho de los casos y facilitar una tarea detectivesca que hoy se hace de manera lenta y artesanal y que depende de la memoria de cada persona para recapitular sus movimientos y encuentros personales de las últimas dos semanas.



"Para evitar los falsos positivos, hicimos muchas pruebas con el algoritmo y finalmente determinamos que el indicador más preciso de un posible contagio se daba cuando la persona compartió un mismo espacio, a una distancia menor a ocho metros, durante un lapso de más de 15 minutos", explicó Makse.

"Para preservar los datos personales y la privacidad, la información que analiza y guarda la plataforma está "anonimizada" y se transmite encriptada desde el teléfono al servidor central. Además, cada nuevo dato registrado del movimiento geográfico del dueño del celular solo se guarda por 14 días, luego de los cuales se borra automáticamente. "De esa manera solo el usuario legítimo del teléfono podrá saber si estuvo en contacto estrecho con un portador o si atravesó alguna "zona roja" para saber que protocolo debe seguir".





Según Makse su plataforma es un desarrollo académico y ofrecemos su uso en forma gratuita. En lo próximos días comenzarán a usarla en el estado de Ceará, en el norte brasileño donde las autoridades planean aprovecharla para acelerar el regreso a lo que será una "nueva normalidad".

Problemas a superar

Mientras cada vez más países avanzan en el desarrollo de este tipo de apps -desde Alemania y Gran Bretaña a Australia y Egipto, entre otras naciones están avanzando con ese tipo de proyectos, los expertos advierten que no son soluciones exentas de problemas. Entre estos figuran: