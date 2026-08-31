Una misteriosa fotografía captada en la superficie de Marte ha vuelto a encender el debate sobre los enigmas visuales del planeta. En la imagen, capturada por las cámaras de navegación (Navcam) del rover Curiosity de la NASA, se observa una silueta oscura suspendida sobre la cresta del paisaje del planeta rojo, cuya forma abultada y apéndices descendentes recuerdan a la estructura de una “medusa marina” o a un objeto de extremidades delgadas.

La figura presenta un cuerpo denso y una serie de proyecciones verticales pixeladas. La falta de continuidad en las imágenes secuenciales, tomadas con escasa diferencia de tiempo, descarta de inmediato que se trate de una estructura biológica o geológica estable en el suelo marciano.

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El descubrimiento tuvo lugar durante una de las exploraciones de rutina del rover Curiosity de la agencia espacial estadounidense en el cráter Gale de Marte. A diferencia de otras formaciones rocosas ambiguas analizadas en el pasado, esta anomalía no parece ser un elemento fijo del terreno.

La NASA detectó una “medusa” en el horizonte de Marte

La investigadora principal de la División de Ciencias Espaciales de la NASA, Laurie Leshin, aclaró que “la tendencia a buscar formas biológicas reconocibles en los mapas e imágenes de Marte es completamente natural debido a la pareidolia. Sin embargo, nuestro trabajo analítico se basa en la consistencia de los datos”.

Sin embargo, Leshin precisó que “hasta el momento, todo el material analizado por las misiones robóticas responde estrictamente a procesos geológicos, atmosféricos o a interferencias técnicas en la captura digital de los instrumentos”.

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El detalle que más desconcierta a la comunidad científica y a los aficionados es la brevedad de la aparición: en las tomas secuenciales capturadas por la misma cámara apenas unos segundos antes y después desde el mismo ángulo, la extraña figura desaparece por completo del cielo marciano.

Las tres principales hipótesis sobre la “medusa” analizadas por la NASA

1- Impacto de rayos cósmicos en el sensor CCD (Dispositivo de Carga Acoplada): Al carecer de una atmósfera densa y un campo magnético como el de la Tierra, Marte está expuesto constantemente a partículas subatómicas de alta energía. Si un rayo cósmico golpea directamente los píxeles del sensor óptico de la cámara durante la exposición, se produce un "estallido de carga eléctrica" que genera artefactos oscuros o brillantes momentáneos. Esto explica por qué el patrón geométrico aparece en un único fotograma.

2- Efecto de pareidolia y procesamiento de imagen: La pareidolia es el fenómeno psicológico que lleva al cerebro humano a identificar figuras familiares —como animales o caras— en patrones abstractos o aleatorios. Al aplicar filtros de contraste y compresión sobre datos crudos (RAW), una pequeña anomalía en la lente o una sombra difusa adquiere la apariencia visual de una medusa.

3- Basura espacial o material de entrada (EDL): Otra posibilidad contemplada en misiones marcianas es la flotación de restos diminutos de material aislante, tela de paracaídas o plásticos protectores desprendidos durante el proceso de aterrizaje de las misiones espaciales, desplazados momentáneamente por ráfagas de viento antes de caer fuera del plano de la cámara.

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También cabe la posibilidad de que la cámara captara un fenómeno pasajero, como un remolino de polvo. Pero sin datos de viento ni imágenes de apoyo de otra cámara, no hay forma de comprobar esa hipótesis con el material disponible.

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El astrofísico del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, Guy Webster, explicó: “Las cámaras de navegación de nuestros rovers capturan miles de archivos brutos diseñados para guiarse en el terreno. En un entorno con fuerte radiación cósmica y sin protección atmosférica, los artefactos por impacto de partículas en los sensores CCD son un evento rutinario”

Asimismo, Webster señaló que “la rápida desaparición del objeto entre cuadros consecutivos confirma que se trata de un fenómeno del propio sensor fotográfico y no de una estructura en la atmósfera o la superficie de Marte”.

Frente a la circulación de teorías sobre supuestos fenómenos anómalos o de origen desconocido, los científicos involucrados en la exploración marciana señalan la importancia del método riguroso al interpretar estas tomas.

PM/ML