NASA: una misteriosa figura captada por Curiosity en Marte desata teorías sobre alienígenas

Una antigua fotografía de Marte, captada por el rover Curiosity de la NASA, volvió a circular en redes sociales y provocó una oleada de teorías sobre la posible presencia de vida extraterrestre en el planeta rojo. La imagen muestra una pequeña figura negra que parece estar suspendida sobre el horizonte.

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La fotografía fue tomada el 10 de abril de 2024 en el cráter Gale, donde Curiosity lleva adelante su misión científica. En primer plano se observa un terreno cubierto de rocas, mientras que en la distancia aparecen elevaciones y una diminuta silueta oscura que contrasta con el cielo marciano.

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La imagen cobró notoriedad después de que fuera compartida nuevamente en la red social X. Algunos usuarios interpretaron la figura como un supuesto objeto volador no identificado, mientras que otros la relacionaron con una posible actividad alienígena.

Sin embargo, la fotografía por sí sola no demuestra que Curiosity haya captado una nave extraterrestre. Tampoco permite establecer con certeza si la silueta correspondía a un elemento situado sobre el paisaje o a una anomalía producida durante la obtención y el procesamiento de la imagen.

Qué podría ser el misterioso objeto fotografiado en Marte

Entre las explicaciones más probables aparecen una partícula de polvo, un defecto temporal en la cámara, píxeles alterados o el impacto de un rayo cósmico sobre el sensor. Estos fenómenos pueden producir manchas, puntos y trazos que parecen formar parte de la escena, aunque únicamente estén presentes en el registro digital.

La propia NASA ha documentado casos similares en fotografías marcianas. En una secuencia obtenida por Curiosity, por ejemplo, un pequeño punto negro apareció después de que un rayo cósmico alcanzara el sensor de la cámara. La acumulación de polvo y las temperaturas del vehículo también pueden provocar alteraciones visuales.

Otra posibilidad es que se trate de polvo levantado sobre la superficie. La atmósfera marciana es extremadamente tenue, pero puede generar vientos y remolinos capaces de transportar partículas. Sin fotografías consecutivas que permitan seguir la supuesta trayectoria, resulta imposible determinar si la figura estaba realmente en movimiento.

El objeto tampoco podría corresponder al helicóptero Ingenuity, que operó junto con el rover Perseverance en el cráter Jezero. Ese lugar se encuentra a miles de kilómetros del cráter Gale y el helicóptero concluyó sus operaciones en enero de 2024, después de sufrir daños en una de sus aspas.

Dónde estaba Curiosity cuando tomó la fotografía

Cuando se obtuvo la imagen, Curiosity avanzaba por una región cercana a la cresta Gediz Vallis, en las laderas inferiores del monte Sharp. Esta formación conserva evidencias de procesos geológicos que pudieron estar relacionados con agua, deslizamientos de tierra o una combinación de ambos fenómenos.

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El rover investiga el cráter Gale desde 2012 con el objetivo de reconstruir la historia ambiental de Marte y determinar si, en el pasado, existieron condiciones adecuadas para albergar vida microbiana. Sus instrumentos estudian rocas, sedimentos, minerales y moléculas orgánicas, pero no están diseñados para buscar civilizaciones alienígenas.

Otra extraña figura avivó las especulaciones sobre Marte

La repercusión de la fotografía se produjo después de que otra imagen de Curiosity llamara la atención en las redes. Ese registro, tomado el 20 de agosto de 2023, muestra una pequeña forma oscura que algunos usuarios compararon con una medusa, un trípode o las máquinas extraterrestres de la película La guerra de los mundos.

En ese caso, la figura tampoco apareció en una fotografía de la misma zona obtenida menos de un minuto antes. Esa diferencia alimentó las versiones de que algo se habría desplazado frente al rover, pero también reforzó la hipótesis de un artefacto de imagen, es decir, una anomalía que no formaba parte del paisaje real.

La ausencia de una secuencia continua impide determinar si el punto oscuro se movió, desapareció o simplemente fue producto de la cámara. Las formas pequeñas y poco definidas también favorecen la pareidolia, el fenómeno psicológico por el cual las personas reconocen figuras familiares en estímulos ambiguos.

Qué dice la NASA sobre la existencia de alienígenas

La NASA sostiene que hasta ahora no encontró evidencia científica confirmada de vida extraterrestre ni pruebas de que los fenómenos aéreos no identificados tengan un origen alienígena. La agencia continúa investigando Marte y otros mundos para establecer si alguna vez reunieron condiciones compatibles con organismos vivos.

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Los científicos sí identificaron en Marte ambientes antiguos donde hubo agua y materiales con características potencialmente relevantes para la vida. No obstante, una posible biofirma no equivale automáticamente al descubrimiento de un organismo: también deben descartarse procesos químicos o geológicos no biológicos.

Por el momento, la figura fotografiada por Curiosity permanece sin una identificación específica. La imagen constituye un detalle llamativo dentro del enorme archivo de la misión, pero no representa una prueba de alienígenas en Marte. Hasta contar con datos adicionales, las explicaciones relacionadas con polvo, radiación cósmica o errores del sensor continúan siendo las alternativas más compatibles con la evidencia disponible.

LV/fl