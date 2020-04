Laboratorio chino logra una vacuna que frena el contagio de coronavirus en monos

La pandemia de coronavirus ya contagió a más de dos millones y medio de personas en todo el mundo, además de desatar una crisis económica cuya magnitud todavía es desconocida. Esta situación obligó a redoblar los esfuerzos por encontrar una vacuna. Si bien la OMS estima que esa solución demorará entre 12 y 18 meses, distintos grupos de científicos corren una carrera contra reloj para encontrar la cura, y existen 71 posibles candidatos para dicha conquista. Uno de esos postulantes acaba de lograr un avance que genera esperanzas para acelerar el proceso. Se trata de un estudio de un laboratorio privado chino, que logró evitar nuevos contagios de COVID-19 en monos a través de una inyección.

La vacuna fue desarrollado por el laboratorio farmacéutico privado chino Sinovac Biotech, una de las empresas que experimenta en la fase 1 de una posible cura. La inyección utiliza agentes patógenos inactivos del coronavirus y fue administrada a ocho macacos Rhesus (macaca Mulatta, un mono originario de Asia). Tres semanas después, se les introdujo el patógeno SARS-CoV-2 directamente en los pulmones, y ninguno de ellos fue contagiado ni desarrolló efectos secundarios visibles, según reportó la revista Science.

Los simios que recibieron la mayor dosis no registraban carga viral positiva, mientras que los que recibieron una dosis menor tuvieron rastros del COVID-19 en el organismo, pero resistieron a la enfermedad sin síntomas. En cambio, los macacos del grupo de control (sin vacunar) fueron contagiados y desarrollaron neumonía severa, de acuerdo al reporte que Sinovac publicó esta semana. Los resultados, claro, todavía deben ser validados por la comunidad científica, pero generan "mucha confianza" sobre la posibilidad de que una eventual vacuna funcione en humanos, dijo Meng Weining, directora de asuntos internacionales del laboratorio, a la publicación científica.

1) So, this is the first 'serious' preclinical data I have seen for an actual vaccine candidate. This one is an inactivated SARS-CoV-2 vaccine made by Sinovac. Seems to work in NHPs. https://t.co/3znYhO2L7k

"Se trata de los primeros datos serios que veo sobre una vacuna experimental", comentó Florian Krammer, virólogo de la escuela Icahn de medicina de Nueva York, en Twitter. "Esto es tecnología anticuada, pero eso facilitaría la fabricación en otras plantas que hacen vacunas inactivadas. Soy fan", agregó. Douglas Reed, Universidad de Pittsburgh, que también trabaja en posibles vacunas en monos, consideró no obstante que la muestra de 8 ejemplares es demasiado pequeña para arrojar resultados estadísticamente válidos.

Otra objeción posible es que el coronavirus no genera en monos los mismos síntomas agudos que desarrollan los seres humanos. "Es demasiado temprano para definir el mejor modelo animal para estudiar el SARS-CoV-2", reconocieron desde Sinovac, aunque afirmaron que los síntomas registrados en los macacos sin vacunar son similares a los que sufren las personas.

Una preocupación fundamental es la capacidad del coronavirus para mutar. Los investigadores de Sinovac combinaron anticuerpos de monos, ratas y ratones con variantes del COVID-19 aisladas en China, Italia, Suiza, España y el Reino Unido. Los anticuerpos "neutralizaron" todas las muestras, según el laboratorio. "Esto genera evidencia sólida de que el virus no está mutando de una forma que lo haría resistente a las vacuneas", tuiteó el inmunólogo Mark Slifka en una respuesta a Krammer. "Es bueno saberlo", agregó.

Another important point: This paper shows vaccine-mediated neutralizing antibody responses to >10 strains of #SARSCoV2 from China and Europe. This provides strong evidence that the virus is not mutating in a way that would make it resistant to a #COVID19 vaccine. Good to know