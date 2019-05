Lino Barañao: "Es uno de los momentos más críticos para la ciencia argentina"

Lino Barañao fue ministro de Ciencia y Tecnología durante el kirchnerismo y, para sorpresa de muchos, continuó al frente de esa cartera (hoy devenida en Secretaría) luego del cambio de Gobierno. En su momento, Barañao aseguró que no iba a permitir recortes bajo su órbita aunque, en los útlimos tiempos, debió adaptarse a la realidad económica argentina.

En una entrevista con el programa que conduce Marcelo Zlotogwiazda en Radio Con Vos, admitió que la ciencia está "en uno de sus momentos más críticos", debido a los problemas económicos. "Yo pensaba que esto era una crisis temporaria. Llevamos 4 años y esto es un límite de lo que es aceptable", reconoció.

Sin embargo, ante la consulta de por qué siguió, a pesar de los recortes, explicó: "Lo que ocurre es que no es selectivo. El ajuste del presupuesto de la Secretaría es menor que otras áreas de Gobierno. No es como ocurre lo que pasa en Australia o Brasil, donde selectivamente se ha bajado el presupuesto de ciencia y tecnología a pesar de que la economía es florenciente".

Lino Barañao ratificó su continuidad: "Sigo como ministro"

Cuando le consultaron si en el kirchnerismo tenía más recursos, lo admitió en parte: "No había una limitación al gasto público. Y como el país no recibía dólares, nuestro ministerio el único que recibía dólares del BID, del Banco Mundial, de la Corporación de Fomento. Teníamos total autonomía, nadie controlaba cuanto gastábamos. Ahora hay una restricción al gasto público, no es una política específica para ciencia y tecnología".

Por otra parte, Barañao señaló: "Antes hubo más financiamiento para la ciencia. La mayor parte estuvo en investigación básica, a diferencia de los países desarrollados que invierten en desarrollo tecnológico, nosotros hemos invertido en avance del conocimiento".

Sobre el final de la nota, subrayó: "No creo que mi renuncia hubiera mejorado las cosas", las condiciones del área. "Me consta que los incrementos presupuestarios que hubo se dieron por gestiones mías. Tengo la conciencia tranquila", refirió.

Además, enfatizó que "ell sistema científico es imprescindible para que el país pueda avanzar a una economía basada en el conocimiento, como sucede en lugares donde la gente vive mejor".

JPA EA