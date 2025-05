A lo largo de su carrera, Albert Einstein desafió las leyes de la física establecidas y propuso teorías revolucionarias. Algunos de sus errores más resonantes, como rechazar la expansión del universo o resistirse a la mecánica cuántica, se transformaron en catalizadores de avances científicos clave.

¿Cuáles fueron los errores que cometió Einstein?

La constante cosmológica

Mientras desarrollaba su teoría de la relatividad general, los cálculos de Einstein indicaban que la gravedad haría que el universo se contrajera o se expandiera, lo que contradecía la visión predominante de la época, que sostenía que el universo era estático.

En su artículo de 1917 sobre la relatividad general, el científico añadió la constante cosmológica a sus ecuaciones con el objetivo de neutralizar el efecto de la gravedad y mantener la concepción de un universo estático.

Sin embargo, una década después, las observaciones de varios científicos comenzaron a indicar lo contrario: el universo no solo no era estático, sino que se estaba expandiendo. El científico George Gamow confirmaría en su libro My World Line: An Informal Autobiography que Einstein reconoció en retrospectiva que "la introducción del término cosmológico fue el mayor error que cometió en su vida".

Lente gravitacional

La teoría de la relatividad general de Einstein reveló otro fenómeno: el campo gravitacional de un cuerpo masivo, como una estrella, puede desviar la luz de un objeto lejano que se encuentra detrás, funcionando como una gigantesca lente de aumento.

Aunque Einstein no planeaba publicar estos cálculos, fue convencido por el físico RW Mandl, quien logró que los hiciera públicos. En una carta, Einstein se mostró agradecido: “Permítanme también agradecerles su cooperación con la pequeña publicación que el señor Mandl me sacó a la fuerza. Tiene poco valor, pero hace feliz al pobre hombre.”

Superposición cuántica

El trabajo de Einstein, especialmente su artículo de 1905, ayudó a establecer una nueva rama de la física: la mecánica cuántica. En ese artículo, propuso que la luz se comporta tanto como onda como partícula.

La mecánica cuántica explora el extraño mundo de las partículas subatómicas. Por ejemplo, un objeto cuántico puede estar en varios estados al mismo tiempo hasta que se observe. Esta peculiaridad se conoce como superposición. El físico Erwin Schrödinger mostró una paradoja: un gato dentro de una caja puede estar vivo y muerto al mismo tiempo, hasta que se abra la caja para observar qué sucede.

Einstein nunca aceptó esta incertidumbre. Si bien este experimento iba a mostrar el pensamiento cuántico, con el tiempo ayudó a sentar las bases de otro hecho importante en la mecánica cuántica: el entrelazamiento. Esta definición indica que dos objetos pueden estar unidos entre sí, que actúan como uno solo, aunque estén lejos.

A pesar de sus errores - o quizás gracias a ellos -, Einstein sentó las bases de algunas de las teorías más revolucionarias de la física moderna. Su disposición a cuestionar incluso sus propias ideas demostró que los avances científicos no siempre surgen de la perfección, sino de la disposición a desafiar el statu quo.

