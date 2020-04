Médicos dicen haber hallado un nuevo problema en pacientes con coronavirus

Médicos que conforman el Team Covid de los diez hospitales agrupados en el sistema de salud de la Emory University de Atlanta, Estados Unidos, afirmaron que encontraron un extraño problema en la sangre de pacientes con coronavirus. Los especialistas indicaron que a pesar de que a los pacientes les habían suministrado anticoagulantes, continuaban desarrollando inusuales coágulos. "Fue el momento en que supimos que teníamos un gran problema", expresó el jefe de equipo Craig Coopersmith.

En ese sentido, indicaron que ante el preocupante hallazgo, analizan la posibilidad de suministrar anticoagulantes preventivos a quienes presentan un estado de salud estable y permanecen en sus respectivas viviendas recuperándose del brote.

"El problema que tenemos es que, si bien entendemos que hay un coágulo, todavía no entendemos por qué hay un coágulo. No lo sabemos y por lo tanto, tenemos miedo", aseguró el doctor Lewis Kaplan, médico de la Universidad de Pensilvania y jefe de la Sociedad de Medicina de Cuidados Críticos en declaraciones a The Washington Post.

Frente a esto, académicos de universidades de los Estados Unidos como Tufts, Yale-New Haven, The University of Pennsylvania, Brigham and Women y Columbia-Presbyterian, analizaron si este hallazgo médico estaría relacionado con la cantidad de muertes en viviendas de pacientes contagiados en ese país.

Sin embargo, en Italia y en China se habrían presentado casos similares con los pacientes de COVID-19, pero dicho fenómeno no habría sido tenido en cuenta. “Una de las teorías es que una vez que el cuerpo está tan comprometido en una lucha contra un invasor, el cuerpo comienza a consumir los factores de coagulación que pueden provocar coágulos de sangre o sangrado. En el ébola, el equilibrio era más hacia el sangrado. En el COVID-19, hay más coágulos de sangre", precisó el especialista cardíaco en el Centro Hospitalario Yale-New Haven Harlan Krumholz.

En ese sentido completó: “Hay mucha especulación. Esa es una de las cosas frustrantes de este virus. Todavía estamos en mucha oscuridad".

Consultado sobre el tema, el infectólogo Pablo Bonvehi manifestó en declaraciones a TN: "Se detectó la generación de trombos en los vasos pulmonares. Se estudia en qué etapa de la enfermedad se forman y si ciertos anticoagulantes son eficientes para el tratamiento".

