Nunca debimos dejarla

Pablo de León

Hace 50 años, el 20 de julio de 1969, vivía con mis padres y mis abuelos en una granja en Cañuelas, provincia de Buenos Aires. Tenía cinco años y me despertaron para ver el alunizaje. Yo sabía que esa noche iba a ser la caminata de los astronautas y estaba ansioso por verla. Teníamos un televisor blanco y negro valvular en el living y no podía entender mucho lo que estaba pasando, las figuras en blanco y negro eran muy difíciles de discernir, pero fue algo que me quedó grabado. Los fines de los 60 fue un momento en donde todo era espacial: los dibujos animados, los programas de TV, porque era el momento donde la carrera por el espacio estaba más fuerte. Eso de alguna manera me inspiró y ya de más grande quise dedicarme a la temática. Por suerte las cosas de la vida me fueron llevando para poder hacerlo.

Creo que nunca el ser humano debería haber dejado la Luna. Cuando la NASA elaboró Apolo lo hizo con la intención de que luego hubiera un programa de investigaciones científicas que incluía el plan para el establecimiento de una base permanente. Es importante tener en cuenta que los objetivos del programa Apolo fueron más que nada políticos con el fin de ganarle la carrera espacial a la Unión Soviética por prestigio internacional y una competencia entre dos ideologías distintas. Cuando se completa la primera misión a la Luna, de alguna manera ese objetivo fue cumplido y entonces a la NASA se le retiró el presupuesto para hacer misiones posteriores.

La agencia espacial estadounidense tuvo que hacer después un proyecto mucho más pequeño, que fue el transbordador espacial que estuvo por 30 años, pero esa etapa de exploración que representó el programa Apolo se terminó. Si hace unos cuantos años me hubieran preguntado qué iba a estar pasando en el 2019 hubiera dicho “no solo vamos a tener bases en la Luna, sino también en Marte”. Sin embargo, el progreso ha sido mucho más lento de lo que uno pensaba.

Los planes actuales para el establecimiento de una base permanente en la Luna es un objetivo que será necesario en los próximos años en la medida que en la Luna se puede obtener materiales importantes para la vida en la Tierra. Hay una serie de planes para hacer minería, en particular de helio-3 que es un material muy escaso en la Tierra, pero que abunda en la Luna que podría ser utilizarlo en centrales nucleares de nula contaminación y de alta potencia para suplir problemas energéticos. Se están haciendo prototipos de estas bases, la NASA está bastante activa en este momento, y yo estoy trabajando en uno de esos proyectos.

Además, la Luna sirve como un lugar de prueba para eventualmente hacer misiones más lejanas a otros puntos del sistema solar en donde no tengo dudas vamos a terminar llegando. De la misma forma que hace mucho tiempo los primeros exploradores no podían saber cuáles eran los beneficios que iba a traer un nuevo continente, y luego Europa, puedo vivir de América durante cientos de años, los recursos que nos vamos a encontrar en el espacio los vamos a necesitar para el futuro de nuestra vida en la Tierra.

* Director del Laboratorio de Vuelos Espaciales

Tripulados y profesor de Estudios Espaciales de la Universidad de Dakota del Norte (EE.UU.).