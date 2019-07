Astronauta del Apolo XI: “Sentimos el peso del mundo en nuestros hombros”

por Florencia Ballarino

El astronauta del Apolo 11, Michael Collins, regresó hoy al lugar exacto donde despegó hacia la Luna hace 50 años con Neil Armstrong y Buzz Aldrin, en una misión que cambiaría la forma en que la humanidad concibe su lugar en el Universo. "Apolo XI era un asunto serio. Nosotros, la tripulación, sentimos el peso del mundo sobre nuestros hombros. "Sabíamos que todos nos estarían mirando, amigos o enemigos, y queríamos hacer lo mejor que pudiéramos", dijo Collins desde la plataforma de lanzamiento 39A el Centro Espacial Kennedy. La ceremonia, a la que faltó Buzz Aldrin, marcó el arranque de una semana de conmemoraciones de la misión Apolo XI, según la NASA.

Hace 50 años, el 16 de julio de 1969, el cohete Saturno V -de 110 metros de altura y casi tres mil toneladas-, despegó desde Florida hacia la Luna. A bordo viajaban tres astronautas: el comandante Neil Armstrong (quien falleció en 2012), Buzz Aldrin y Michael Collins. La nave espacial tardó cuatro días en llegar a la Luna antes de que el módulo lunar, conocido como Eagle, tocara suelo en la superficie del satélite el 20 de julio de 1969. Armstrong salió de la cápsula y pisó suelo lunar, convirtiéndose en el primer ser humano que puso sus pies en la Luna Lo secundó Aldrin, quien describió el paisaje lunar como "una magnífica desolación". En cambio, Collins permaneció en órbita lunar en el módulo de comando Columbia, el único medio de transporte que los astronautas tenían para regresar a la Tierra.

Hace medio siglo el "Apolo 11" comenzaba su odisea espacial con rumbo a la Luna

A diferencia de sus ex compañeros, Collins ha tenido que pasar medio siglo respondiendo preguntas sobre si se sintió solo o excluido. "Me sentí muy feliz de estar donde estaba y de ver cómo se desarrollaba esa misión tan complicada. Podría haber disfrutado de un café caliente, si quería música. El viejo Módulo de Comando del Columbia tenía todas las facilidades que necesitaba, y era bastante grande y realmente disfruté mi tiempo en vez de sentirme terriblemente solo". A Collins se le ofreció la oportunidad de ser comandante del Apolo 17, pero lo rechazó porque no quería pasar otros tres años lejos de su esposa y sus hijos.

"Siempre pienso que un vuelo a la Luna es como una larga y frágil cadena de acontecimientos", dijo Collins, en el primero de muchos eventos planificados durante este semana. El ex astronauta rememoró que la misión se dividió en pequeños objetivos, como conseguir ir más rápido que la velocidad de escape de la Tierra necesaria para liberarse de la fuerza de la gravedad terrestre, o reducir la marcha para orbitar sobre la Luna.

Los planes para que el hombre regrese a la Luna en 2024 renuevan la carrera espacial

A pesar de los avances tecnológicos, ni Estados Unidos ni ningún otro país ha sido capaz de volver a la Luna desde 1972, el año de la última misión de Apolo. El presidente Donald Trump volvió a lanzar la carrera por reconquistar la Luna y retomar la idea de explorar Marte. La fecha propuesta es 2024 pero esta decisión ha creado cierta turbulencia en la NASA. Collins dijo que le gusta el nombre Artemisa para la próxima misión y, aún más, le gusta el concepto detrás de Artemisa. "Pero no quiero volver a la luna. Quiero ir directo a Marte”, sostuvo.

En tanto, en otro de los acontecimientos para conmemorar el aniversario de Apolo XI, en el Air and Space Museum (Washington) volvió a exhibirse el traje espacial que usaba Armstrong, completo con polvo lunar en las rodillas, los muslos y los codos del traje. Para la presentación estuvieron el vicepresidente de EE.UU. Mike Pence, el administrador de la NASA, Jim Bridenstine, y el hijo mayor de Armstrong, Rick. Llamando héroe a Armstrong, Pence dijo: "el pueblo estadounidense expresa su gratitud al preservar este símbolo de coraje".