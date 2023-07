Bill Nelson, titular de la NASA: "Queremos que Argentina sea nuestro socio en muchos proyectos espaciales"

El senador y ex astronauta Bill Nelson –actual Administrador y máximo responsable de la NASA–está de visita en la Argentina. Su viaje tiene previsto visitas y reuniones con el presidente Alberto Fernández, directivos de la empresa estatal de tecnología Invap y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) de nuestro país y con Daniel Filmus, ministro de Ciencia.

El objetivo central de esta movida es la firma de acuerdos de cooperación tecnológica entre los expertos del reconocido organismo espacial de los EE.UU. y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) de nuestro país.

En una conferencia de prensa a la que asistió PERFIL, Nelson refirió que las "áreas de cooperación entre ambas instituciones se enfocarán en diversas temáticas que los científicos de ambos países irán definiendo". En ese sentido el Gobierno dará hoy un paso estratégico ante Estados Unidos ya que Nelson adelantó que "espero firmar hoy mismo con el presidente Fernández la adhesión argentina al "Programa Artemis", en el que ya están involucrados 27 países. Creo que Argentina será el país 28".

Artemis consiste en una serie de misiones automáticas y tripuladas cada vez más complejas y cuyo objetivo final es volver a enviar a la superficie lunar a un equipo de astronautas e investigadores.

Además, dicho programa busca sentar las bases de una nueva "Era" de exploración espacial que incluya el establecimiento de una base lunar permanente; hacer prospecciones para la extracción de recursos lunares y –en el mediano plazo– servir de trampolín para futuras misiones tripuladas al planeta Marte, explotando especialmente el oxígeno y el hidrógeno lunar que se encuentra -en forma de agua- en el polo sur de nuestro satélite.

Según explicó el ministro Filmus, "para nosotros la colaboración con la NASA es algo estratégico para avanzar en el diseño y envío de satélites al espacio”. Y recordó que “ya estuvimos reunidos con Nelson varias veces: en marzo del año pasado y en abril de este año, en Estados Unidos. Esta vuelta es un gusto recibirlo en Argentina para profundizar la cooperación internacional en el rubro espacial".

El tour completo de contactos del titular de la Nasa, incluye –aparte de la actual visita argentina– sendas reuniones en Colombia, que mantendrá la semana próxima, y en Brasil, donde ya se vio con el presidente Lula.

Agenda local

En nuestro país, la agenda del visitante prevista para los próximos días incluye un evento con estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UBA, varios encuentros con los máximos directivos de la Conae y el mano a mano con el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada par ala firma del convenio "Artemis".

Luego viajará a Rio Negro para visitar las instalaciones de Invap, la principal firma de tecnología involucrada en diversos aspectos de nuestras misiones espaciales y en el desarrollo de tecnología satelital. Y antes de partir de regreso a EE.UU, el próximo lunes Nelson hará una visita al Centro Espacial Teófilo Tabanera de la Conae, unidad que funciona en la provincia de Córdoba.

¿Que tipo de tecnologías y misiones podría aportar la Argentina a un organismo como la NASA? Según le respondió a PERFIL, "esos detalles los propondran luego los científicos de cada uno de los países. A modo de ejemplo, recuerdo una colaboración ya hecha entre ambos países donde se aprovechó para analizar la salinidad de los océanos. Y los resultados fueron muy exitosos".

Por otra parte, cuando le recordaro que Argentina está desarrollando su propio programa de lanzadores, afirmó que "en los próximos años deberemos acceder cada vez más al espacio con diversas cargas útiles. Y la NASA tiene muchos proveedores para esto, incluyendo empresas privadas como Space X. Pero si Argentina desarrolla su propio lanzador, no veo por que no podríamos aprovechar juntos dicha capacidad en el futuro".

Cuerpos extraterrestres

Como en estos días en EE.UU. se volvió a afirmar que las autoridades tienen evidencias "ocultas" de extraterrestres, la pregunta sobre la veracidad d esta información caía de maduro. Con una sonrisa en la cara, escuchó atentamente y luego explicó: "En la NASA nos tomamos todo muy seria y científicamente. Por eso ya armamos una comisión de 12 expertos que se encargará de elaborar un informe sobre esta temática que espero tener dispoible en las próximas semanas".

Pero, pícaro, más allá de la respuesta oficial, agregó: "si me preguntan por mi opinión personal, creo que el Universo es realmente muy vasto en distancias, en galaxias, en sistemas, en estrellas y en planetas. Y los astrónomos me han dicho que han hecho sus cálculos y hay más de un trillón de probabilidades matemáticas de que, en alguna de las incontables galaxias, exista un planeta similar al nuestro donde se haya desarrollado la vida. De hecho, sería rarísimo que no hubiera otras formas de vida en el Universo".

Además, recordó que la NASA ya se encarga de buscar vida fuera de la Tierra. "Es uno de nuestros mandatos centrales: por ejemplo, vamos a traer una serie de muestras de polvo de Marte a nuestros laboratorios locales para poder hacer análisis detallados y verificar si no hay evidencias de vida actual, o pasada, en nuestro vecino planeta rojo".



Político y astronauta

Clarence William Nelson fue la apuesta para este puesto del presidente Joe Biden y es el 14° administrador general de la Nasa desde su fundación. Tiene una larga carrera como legislador por el partido demócrata y la particular característica de saber bien de que se trata el organismo que hoy dirige. De hecho, Nelson fue astronauta y voló en la misión del transbordador espacial STS-61C, en 1986.

En ese año, a bordo del Space Shuttle "Columbia" orbitó la Tierra 98 veces a lo largo de una misión de 6 días, en la que se encargó de realizar diferentes experimentos. Entre sus cargos políticos estuvo la presidencia del Subcomité de Ciencia y Espacio que funciona en la Cámara de Representantes de EE.UU y en su equivalente del Senado. Tiene una postura muy clara en materia de cambio climático y es coautor de una variada legislación dedicada a investigar y contrarestar este tema, además de ser un firme defensor de las misiones de la NASA dedicadas a modelar e investigar en detalle esta amenza global.